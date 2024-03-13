《經濟通通訊社１３日專訊》內地塗料巨頭三棵樹（滬：６０３７３７）面對恒大

（０３３３３）也錢房兩空。三棵樹１２日公告稱，近日已針對恒大體系內４家公司提交訴訟申

請，訴訟請求涉及金額約１﹒９億元（人民幣．下同）。據了解，事件起因是恒大方面承諾以

４９套房產抵償拖欠三棵樹的１﹒８億元貨款，但在三棵樹額外支付了逾３８０萬元的工抵房意

向金、購房訂金和差價後，恒大方面竟拒不履行承諾，陸續將該４９套房轉售予他人。

據內媒報道，三棵樹與恒大之間的糾紛可追溯到２０２１年６月。被起訴的４家恒大系公司

分別為深圳市永恒置業有限公司（下稱「深圳永恒」）、深圳市建豐房地產開發有限公司（下稱

「深圳建豐」）、恒大地產集團（深圳）有限公司（下稱「恒大地產」）和恒大地產集團有限公

司（下稱恒大集團）。

事緣恒大集團４家關聯公司深圳恒大材料設備有限公司、廣州恒大材料設備有限公司、河南

恒龍置業有限公司和湘潭名生置業有限公司，向三棵樹子公司福建三棵樹建築材料有限公司（下

稱「三棵樹材料」）採購了約１﹒８億元貨物，並以商業承兌匯票支付貨款。但在２０２１年６

月，三棵樹材料發現該商業承兌匯票被拒付。



＊三棵樹額外向恒大支付了購房定金並補差價＊



深圳永恒、恒大地產與三棵樹材料協商，雙方同意以深圳永恒名下位於深圳恒大都會廣場項

目共４９套商品房抵償貨款。在達成協商當天，三棵樹材料就向深圳永恒、恒大地產轉帳了２０

萬元「工抵房意向保證金」，並與對方簽訂了《深圳市房地產認購書》《補充協議》各４９份，

約定自簽訂認購書之日起５日內簽訂正式買賣合同。三棵樹材料還按約支付了２８８萬元購房定

金和約７８萬元購房差價。

不過，此後三棵樹材料多次要求深圳永恒、恒大地產辦理簽訂《商品房買賣合同》和房產網

簽備案手續，並退還該筆２０萬元的工抵房意向保證金，但恒大方面拒不配合，甚至自２０２２

年６月起將三棵樹材料認購的４９套商品房陸續出售他人。

因此，三棵樹的訴訟請求包括：相關主體償還貨款、購房定金和購房差價款等，合計約

１﹒９億元。（ｓｌ）

