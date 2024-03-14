《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家金融監管總局黨委召開擴大會議，傳

達學習全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。總局局長李雲澤主持會議。會議要求，要有力有

序防範化解金融風險。全力推進中小金融機構改革化險，有計劃、分步驟開展工作，牢牢守住不

發生系統性金融風險的底線。

促進金融與房地產良性循環，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，提高項目「白名

單」對接效率，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，大力支持保障性住房等「三

大工程」建設，促進構建房地產發展新模式。配合防範化解地方債務風險，指導銀行保險機構按

照市場化方式開展債務重組、置換。



＊嚴厲打擊非法金融活動＊



會議指出，要堅決做到監管「長牙帶刺」、有稜有角。著力加強金融監管法治建設，加快彌

補短板弱項，嚴肅查處「關鍵事」「關鍵人」「關鍵行為」。健全風險防控機制，做到早識別、

早預警、早暴露、早處置。抓緊牽頭建立監管責任歸屬認領和兜底監管機制，推動落實「管合法

更要管非法」「管行業必須管風險」要求，嚴厲打擊非法金融活動。進一步強化央地協同，真正

做到同責共擔、同題共答、同向發力。

會議強調，要持續提升服務實體經濟質效。全力做好五篇大文章，暢通資金資本資產「三資

」循環。把服務新質生產力作為關鍵著力點，加大對建設現代化產業體系的金融支持，助力培育

新興產業、未來產業，支持傳統產業轉型升級。積極促進新型消費和傳統消費，加大對國家重大

工程、重點項目的資金供給，提供更有針對性的外貿金融服務。推動小微、民營企業貸款增量擴

面。有力服務民生保障，加快補齊第三支柱養老短板，積極發展農業保險、巨災保險，持續提升

保險保障能力。

