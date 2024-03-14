《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院總理李強１３日在北京調研，到訪

北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心、百度（０９８８８）亦莊辦公區、北方華創科技集

團股份有限公司（深：００２３７１）及北京智源人工智能研究院。

李強表示，要牢牢把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，在推進科技創新和產業創新深度融

合中培育和壯大新質生產力，加快塑造高質量發展新動能新優勢。

李強到北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心，察看雲控基礎平台系統、車路協同沙盤

演示。李強要求在標準制定、要素保障等方面加大支持力度，以自動駕駛技術迭代升級助力汽車

產業發展和智慧城市建設。



＊加大制度供給，為人工智能發展營造更寬鬆環境＊



在百度亦莊辦公區，了解大模型產品研發應用和國產化人工智能創新聯合體建設情況。李強

強調，要發揮中國應用場景豐富的優勢，開放更多應用場景，加大制度供給，為人工智能產業發

展營造更加寬鬆的環境。

在北方華創，李強聽取公司集成電路裝備研發及產業化情況介紹，走進車間、實驗室察看先

進工藝展示。李強勉勵，進一步加大科技投入，加快先進制程裝備研發，更好牽引全產業鏈協同

創新。

在北京智源人工智能研究院，李強詳細了解大模型前沿技術研發情況，察看人工智能產品展

示。李強強調，要堅定信心、保持定力，瞄準世界先進水平，集中優勢資源，加強攻關協作，不

斷取得新突破。



＊大力開展「人工智能＋」行動＊



調研中，李強召開座談會，聽取北京市新質生產力發展情況匯報和有關企業負責人發言。李

強指出，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。要緊緊抓住創新這個「牛

鼻子」，加快關鍵核心技術攻關，以科技創新驅動產業創新。要遵循產業發展規律、結合各地實

際情況，因地制宜、科學謀劃推進新質生產力發展。李強指出，人工智能是發展新質生產力的重

要引擎。要加強前瞻布局，加快提升算力水平，推進算法突破和數據開發使用，大力開展「人工

智能＋」行動，更好賦能千行百業。

