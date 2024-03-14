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AH股新聞

14/03/2024 08:42

《駐京專電》李強訪北京百度等科企：要為ＡＩ發展營造更寬鬆環境

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院總理李強１３日在北京調研，到訪
北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心、百度（０９８８８）亦莊辦公區、北方華創科技集
團股份有限公司（深：００２３７１）及北京智源人工智能研究院。
　　李強表示，要牢牢把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，在推進科技創新和產業創新深度融
合中培育和壯大新質生產力，加快塑造高質量發展新動能新優勢。
　　李強到北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心，察看雲控基礎平台系統、車路協同沙盤
演示。李強要求在標準制定、要素保障等方面加大支持力度，以自動駕駛技術迭代升級助力汽車
產業發展和智慧城市建設。
　
＊加大制度供給，為人工智能發展營造更寬鬆環境＊
　
　　在百度亦莊辦公區，了解大模型產品研發應用和國產化人工智能創新聯合體建設情況。李強
強調，要發揮中國應用場景豐富的優勢，開放更多應用場景，加大制度供給，為人工智能產業發
展營造更加寬鬆的環境。
　　在北方華創，李強聽取公司集成電路裝備研發及產業化情況介紹，走進車間、實驗室察看先
進工藝展示。李強勉勵，進一步加大科技投入，加快先進制程裝備研發，更好牽引全產業鏈協同
創新。
　　在北京智源人工智能研究院，李強詳細了解大模型前沿技術研發情況，察看人工智能產品展
示。李強強調，要堅定信心、保持定力，瞄準世界先進水平，集中優勢資源，加強攻關協作，不
斷取得新突破。
　
＊大力開展「人工智能＋」行動＊
　
　　調研中，李強召開座談會，聽取北京市新質生產力發展情況匯報和有關企業負責人發言。李
強指出，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。要緊緊抓住創新這個「牛
鼻子」，加快關鍵核心技術攻關，以科技創新驅動產業創新。要遵循產業發展規律、結合各地實
際情況，因地制宜、科學謀劃推進新質生產力發展。李強指出，人工智能是發展新質生產力的重
要引擎。要加強前瞻布局，加快提升算力水平，推進算法突破和數據開發使用，大力開展「人工
智能＋」行動，更好賦能千行百業。

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