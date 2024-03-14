《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院發布關於印發《推動大規模設備更

新和消費品以舊換新行動方案》的通知。《行動方案》明確：到２０２７年，工業、農業、建築

、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較２０２３年增長２５％以上；重點行業主要用

能設備能效基本達到節能水平，環保績效達到Ａ級水平的產能比例大幅提升，規模以上工業企業

數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過９０％、７５％；報廢汽車回收量較

２０２３年增加約一倍，二手車交易量較２０２３年增長４５％，廢舊家電回收量較２０２３年

增長３０％，再生材料在資源供給中的佔比進一步提升。



＊五個方面、２０項重點任務＊



根據《行動方案》，具體實施內容包括五個方面、２０項重點任務：

實施設備更新行動：

（一）推進重點行業設備更新改造；

（二）加快建築和市政基礎設施領域設備更新；

（三）支持交通運輸設備和老舊農業機械更新；

（四）提升教育文旅醫療設備水平。

實施消費品以舊換新行動：

（五）開展汽車以舊換新。

（六）開展家電產品以舊換新。

（七）推動家裝消費品換新。

實施回收循環利用行動：

（八）完善廢舊產品設備回收網絡。

（九）支持二手商品流通交易。

（十）有序推進再制造和梯次利用。

（十一）推動資源高水平再生利用。

實施標準提升行動：

（十二）加快完善能耗、排放、技術標準。

（十三）強化產品技術標準提升。

（十四）加強資源循環利用標準供給。

（十五）強化重點領域國內國際標準銜接。

強化政策保障：

（十六）加大財政政策支持力度。

（十七）完善稅收支持政策。

（十八）優化金融支持。

（十九）加強要素保障。

（二十）強化創新支撐。

