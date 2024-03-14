《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》河北省三河市應急管理局今日凌晨通報，

１３日７時５４分，燕郊鎮一商戶發生因疑似燃氣洩漏引發的燃爆事故，事故造成７人死亡、

２７人受傷。截至目前，現場清理已基本完成，傷者全部送往醫院救治，其中１４人已經出院。

事故原因正在調查中。

事故發生後，有一段網傳視頻顯示，央視記者在直播和採訪期間，被人阻擋鏡頭和推撞。該

記者表示，「我們三個央視記者被十幾個人推搡啊。」昨晚中國記協發聲表示，「如此重大的公

共安全事故，民眾都在期盼了解更多信息。記者用專業的鏡頭記錄災情實況、救援經過，可以最

大程度回應民眾關切，制止謠言傳播……要為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴

阻撓媒體記者正常履職。」

河北三河市政府其後表示，由於現場仍然有天然氣洩漏風險，指揮部專家組建議非救援人員

撤離到警戒線以外，但一線工作人員溝通能力不足，方式方法粗暴簡單，引發記者誤解和輿論質

疑，指揮部已對相關人員進行嚴厲批評，並向相關記者致歉。在今後工作中，將深刻吸取教訓，

進一步完善相關工作機制，積極主動搭建與媒體的溝通平台，切實保障記者採訪權利並提供更多

便利。

