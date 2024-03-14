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AH股新聞

14/03/2024 10:23

《神州金融》浙江金融局：力爭今年新增製造業中長期貸款超四千億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家金融監督管理總局浙江局日前出台《關於金融高質量服務
經濟社會發展的實施意見》。其中，針對支持製造企業提出，要聚焦新型工業化和先進製造業集
群培育，加大信貸資源保障力度，優化首台（套）、首批次保險保障，力爭２０２４年全省新增
製造業中長期貸款超４０００億元（人民幣．下同）。
　　針對房地產市場平穩健康發展，《意見》提出，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見
效，積極滿足房地產項目合理融資需求。不折不扣落實房地產「金融１６條」、保函置換預售監
管資金等已有政策，落實好經營性物業貸款管理新規，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理
融資需求。持續做好「保交樓」工作，推動風險項目化解。因城施策優化房地產信貸政策，滿足
剛性和改善性住房需求。
　　此外，《意見》還提出，力爭２０２４年轄內科技型企業貸款增速高於各項貸款平均增速；
全年綠色信貸增速超２０％；普惠型小微企業貸款增速不低於各項貸款平均增速，餘額佔各項貸
款比重達到２５％；實現「浙里惠民保」全省參保人數穩定在基本醫療保險參保人數的５０％以
上；今年轄內政策性開發性銀行投放中長期項目貸款超１６００億元，全省保險資金運用金額穩
步增長。（ｌｃ）

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