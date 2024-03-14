《經濟通通訊社１４日專訊》國家金融監督管理總局浙江局日前出台《關於金融高質量服務

經濟社會發展的實施意見》。其中，針對支持製造企業提出，要聚焦新型工業化和先進製造業集

群培育，加大信貸資源保障力度，優化首台（套）、首批次保險保障，力爭２０２４年全省新增

製造業中長期貸款超４０００億元（人民幣．下同）。

針對房地產市場平穩健康發展，《意見》提出，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見

效，積極滿足房地產項目合理融資需求。不折不扣落實房地產「金融１６條」、保函置換預售監

管資金等已有政策，落實好經營性物業貸款管理新規，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理

融資需求。持續做好「保交樓」工作，推動風險項目化解。因城施策優化房地產信貸政策，滿足

剛性和改善性住房需求。

此外，《意見》還提出，力爭２０２４年轄內科技型企業貸款增速高於各項貸款平均增速；

全年綠色信貸增速超２０％；普惠型小微企業貸款增速不低於各項貸款平均增速，餘額佔各項貸

款比重達到２５％；實現「浙里惠民保」全省參保人數穩定在基本醫療保險參保人數的５０％以

上；今年轄內政策性開發性銀行投放中長期項目貸款超１６００億元，全省保險資金運用金額穩

步增長。（ｌｃ）

