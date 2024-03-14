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AH股新聞

14/03/2024 17:39

《國企紅籌》太保：首２月壽險累計原保險業務收入按年跌９﹒３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年首
２個月，子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為６３２﹒７４億元人民
幣，同比下降９﹒３％；子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為
３８９﹒７７億元人民幣，同比增長６﹒２％。（ａｃ）

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