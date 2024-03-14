《環富通基金頻道１４日專訊》景順中國Ａ股高級投資組合經理劉徽表示，美國利率水平預

期在２０２４年或將進入下降趨勢，這對於全球資金向新興市場（包括Ａ股市場）流入有很大的

推動作用，從而有助於提升這些市場的估值。歷史上來看，美債收益率進入下降趨勢後，Ａ股成

長板塊一般會跑贏價值板塊。美元進入貶值趨勢，會為中國貨幣政策提供更多空間以支持

２０２４年的經濟增長。

Ａ股市場在２０２４年的表現預計將比去年好，但考慮到房地產行業的潛在影響，宏觀經濟

增長的全面恢復或會是一個循序漸進的過程。隨著投資者信心逐步恢復，部分行業板塊或將出現

結構性趨勢。同時，在上半年有望看到優先推出財政措施對經濟起到支撐作用。中國持續發展高

端製造相關行業會給Ａ股企業帶來更多的進口替代和出口的機會。中國綠色經濟相關行業在全球

領先的優勢也會給Ａ股企業帶來海外擴張的機會。Ａ股公司的海外擴張可能會帶來國內ＧＤＰ增

長驅動之外的新的盈利增長點。



＊中國產業鏈升級勢不可擋，人形機器人成長空間很大＊



２０２４年景順比較看好高端製造業板塊和醫藥板塊，看到中國企業日益增強的國際競爭力

，中國產業鏈升級之勢不可阻擋。中國的科技創新和產業鏈成本競爭優勢能夠推動中國企業成為

全球高端製造業領域的有力競爭者。國內高端製造業在下游新產業的帶動以及自主可控的驅動下

發展趨勢確定，特別是人形機器人板塊，在未來５至１０年有很大的成長空間。

人形機器人發展的初期主要會集中在工商業應用方面，ＡＩ大模型突破推動機器人商業化落

地發展。隨著機器人通用能力增強，執行任務的效率提升，在技術進一步發展和人力成本不斷提

升的大背景下，長遠人形機器人應用領域有望逐步拓展到個人家庭應用，發展空間巨大。國內外

市場的人形機器人或都需要借助中國中上游產業鏈來大幅降低生產成本，從而才能應用到市場空

間巨大的家用場景。此外，中國政府最近也公布了許多針對人形機器人產業的支持政策，比較看

好與工業機器人重疊較少的人形機器人板塊，比如仿真人機械手板塊。



＊醫藥行業負面預期大多消散，美息下降利生物製藥股＊



對醫藥板塊而言，行業負面預期大部分消散。優秀的醫藥和器械企業有望獲取更多市場份額

，行業利潤率由於銷售費用的降低也有望改善。帶量採購的影響將進一步降低，尤其對醫藥企業

而言，大部分的主要藥品已納入醫保，藥品降價影響會愈來愈小。隨著美國利率水平在２０２４

年大概率進入下降趨勢，或將推動全球生物製藥融資恢復增長，對於中國的生物製藥板塊和醫療

外判（ＣＸＯ）板塊都會有正面的作用。經過近３年的調整，中國醫藥行業估值遠低於１０年平

均水平，且人口老化驅動的長期需求是必然，醫療行業的投資機會具有吸引力。（ｗａ）

