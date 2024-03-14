《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：把防風險作為首要任務

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中證監主席吳清日前主持召開黨委擴大會議，提出要把防風險作為首要任務，依法從嚴監管市場

，抓緊謀劃嚴把ＩＰＯ入口關、加強上市公司和證券基金期貨機構監管等方面的政策措施。



金融監管總局：促進金融與房地產良性循環

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國家金融監督管理總局黨委昨日召開擴大會議。會議要求，要有力有序防範化解金融風險。加快

推進城市房地產融資協調機制落地見效，提高項目「白名單」對接效率，一視同仁滿足不同所有

制房地產企業合理融資需求。



實施四大行動，暢通資源循環利用鏈條

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國務院日前發布《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，實施設備更新、消費

品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，推動高質量耐用消費品更多進入居民生活，暢

通資源循環利用鏈條，大幅提高國民經濟循環質量和水平。





《上海證券報》



依法從嚴監管市場，通過深化改革強本強基

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中證監主席吳清近日主持召開黨委擴大會議，提出要持續抓好重點領域風險防範化解，依法從嚴

監管市場，抓緊謀劃嚴把ＩＰＯ入口關、加強上市公司和證券基金期貨機構監管等方面的政策措

施，堅持通過深化改革強本強基等。



加快推進城市房地產融資協調機制落地見效

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國家金融監督管理總局黨委昨日召開擴大會議。會議要求，要有力有序防範化解金融風險。加快

推進城市房地產融資協調機制落地見效，提高項目「白名單」對接效率，一視同仁滿足不同所有

制房地產企業合理融資需求。



中證監和香港證監會同意繼續加強資本市場務實合作

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中證監主席吳清１３日會見了到訪的香港證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀一行，雙方一致同

意繼續加強內地與香港資本市場務實合作和跨境監管執法合作。





《證券時報》



防風險強監管，扎實做好全年金融工作

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中央金融工作委員會書記何立峰１３日出席中央金融工作委員會會議並講話，強調金融系統要深

刻學習領會、全面貫徹落實習近平在全國兩會上發表的系列重要講話精神，認真落實政府工作報

告部署，把學習成果有效轉化為做好金融防風險強監管促高質量發展的工作成效。



中證監：依法從嚴監管，全力維護市場平穩運行

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中證監主席吳清日前主持召開黨委擴大會議，強調要把防風險作為首要任務，全力維護市場平穩

運行，依法從嚴監管市場，抓緊謀劃嚴把ＩＰＯ入口關、加強上市公司和證券基金期貨機構監管

等方面的政策措施，堅持通過深化改革強本強基。



金融監管總局：有力有序防範化解金融風險

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金融監管總局黨委１３日召開擴大會議，提出要有力有序防範化解金融風險。全力推進中小金融

機構改革化險，有計劃、分步驟開展工作，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。（ｌｃ）

