《鍾之日記》３月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



今早恒指高開３８點後，初段一度升過百點，但升勢曇花一現，很快便掉頭向下。午後跌幅

擴大，一度跌逾２００點，但尾段跌幅收窄。收報１６９６１，跌１２０點或跌０﹒７％，主板

成交逾１１３１億元。受惠金價堅挺，紫金（０２８９９）收升３﹒５％，報１５﹒４６元，為

全日最強藍籌。



＊滬指三連跌，ＱＤＩＩ產品熱爆＊



等待２月新增融資信貸數據，Ａ場科技股見跌浪，但在醫藥股拉動、地產股反彈下，滬市半

日勉強收升，午後跟隨深市走低，滬綜指收跌０﹒１８％，報３０３８﹒２３點，連跌第三日，

深成指下跌０﹒５２％，創業板指跌０﹒６４％。

兩市成交１００７２億元人民幣，剛好過萬億，較上個交易日（１３日）按日減４﹒５％，

不過午後外資加大流入Ａ股，陸股通全日淨流入６４億元人民幣。

Ａ股反彈勢頭偏緩，然而美聯儲釋放寬鬆訊號，多地股市屢創新高，內地投資者競相追捧，

ＱＤＩＩ投資額度告急，據報截至周三近半數ＱＤＩＩ產品都已經暫停大額申購。



＊美醫藥業支持生物安全法，藥明受背刺＊



美國全球生物技術工業組織（ＢＩＯ）官網發布一則新聞稿，稱ＢＩＯ目前正在採取措施，

在組織成員資格方面與藥明康德（０２３５９）「分道揚鑣」，表示將支持通過生物安全法案，

及與美國國會合作。藥明康德是全球醫藥領域供應鏈中的重要一環，ＢＩＯ發稿「割席」的行為

，被部分傳媒形容是立場「轉軚」。

ＢＩＯ總裁Ｃｒｏｗｌｅｙ在聲明中表示，他作為一名美國退伍軍人和前美國聯合特種作戰

司令部海軍情報官，他認為美國和盟國都需要一個強大而充滿活力的美國生物技術產業，並強調

生物技術是一項重要的戰略資產，美國不能讓對手國家成為全球領先的生物技術中心。

藥明三寶市值繼續崩塌，藥明康德暴跌１２﹒１％，藥明合聯（０２２６８）跌１８％，藥

明生物（０２２６９）則瀉１３﹒１％。

根據資料，ＢＩＯ是世界上最大的代表生物技術產業的倡導協會，成員包括來自超過３０個

國家的 逾１１００家生物技術公司、研究學校、州立生物技術中心和相關協會，主要目的為就

醫藥政策對美國政府進行游說工作。



＊美圍追堵截，蔚小理齊跌＊



近日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，意味一個數萬億元

人民幣規模的巨大市場開啟。在實施消費品以舊換新行動中，將組織開展全國汽車以舊換新促銷

活動；在強化政策保障方面，鼓勵銀行機構適當降低乘用車貸款首付比例。

理論上消息利好中國汽車市場，但外圍壓力又至。美國財政部長耶倫周三表示，面對中國不

斷增長的電動汽車出口和政府的大量補貼，拜登政府正採取措施，確保美國國內電動汽車產業的

成功，並減少該行業對中國的依賴。

美國目前已經對所有中國汽車徵收２５％關稅，暫時將中國電動車擋在美國市場之外。但比

亞迪（０１２１１）開始繞路向墨西哥出口，並布局在當地建廠，已經有美國議員提出議案，中

國汽車廠商通過在第三地生產的汽車，進口美國時也要支付高達２萬美元的關稅。同時，美國商

務部開始調查中國汽車進口是否會因數據傳輸而帶來國安風險，這可能引發美國對中國電動車和

傳統汽車等進一步實施限制。

電動車企「蔚小理」今日齊跌，蔚來（０９８６６）跌近５％，小鵬汽車（０９８６８）挫

５﹒７％，理想汽車（０２０１５）則跌１﹒６％，惟比亞迪全日升１﹒５％。



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