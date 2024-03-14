《經濟通通訊社１４日專訊》美聯儲釋放寬鬆訊號，多地股市繼續創新高，內地投資者競相

追捧，現有投資額度已經不夠用。據《中國證券報》報道，３月以來內地多間基金公司，包括摩

根資產管理、華夏等，通過合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）投資境外都限制認購。截至周三

（１３日），近半數ＱＤＩＩ產品都暫停大額申購。

Ｗｉｎｄ數據顯示，截至３月１３日，在國內公募市場上的５９６隻ＱＤＩＩ產品中，共有

２８２隻處於暫停大額申購狀態。

業內人士指，ＱＤＩＩ產品大面積限購主要是因為基金公司外匯額度緊張所導致，而且近期

部分ＱＤＩＩ二級市場的交易價格明顯高於基金份額參考淨值，出現了大幅度溢價，基金公司基

於上述考慮可能會採取限購措施。

報道引述公募分析人士指，此前國內市場出現波動，海外市場因聯儲局降息預期及人工智能

等相關主題前期存在較大漲幅，所以部分投資者追捧海外相關資產，導致部分基金公司ＱＤＩＩ

額度緊張。

按照規定，ＱＤＩＩ的投資額度需要國家外匯管理局的審批，當ＱＤＩＩ規模接近投資額度

上限時，基金公司將無法繼續增加基金規模，因此會選擇關閉基金申購或者限制大額申購來維持

基金的正常運作。

報道引述統計，截至１月２８日，基金公司尚餘６０億至７０億美元ＱＤＩＩ額度，剩餘比

例大部分在２０％以下。（ｌｃ）

