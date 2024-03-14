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AH股新聞

14/03/2024 16:52

《駐京專電》商務部：大宗商品、汽車、家電等推動中俄貿易增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關數據顯示，以人民幣計價，今年前兩
個月，中國對俄羅斯出口增長１５﹒５％，自俄羅斯進口增長９﹒９％。商務部新聞發言人何亞
東表示，在兩國元首的戰略引領下，今年以來，中俄貿易繼續保持良好發展勢頭。能源等大宗商
品、農產品、汽車、家電等領域成為雙邊貿易主要的增長點，服務貿易、跨境電商等新業態加快
發展。中方願與俄方一道推動雙邊貿易平穩、健康發展。

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