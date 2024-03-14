《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關數據顯示，以人民幣計價，今年前兩

個月，中國對俄羅斯出口增長１５﹒５％，自俄羅斯進口增長９﹒９％。商務部新聞發言人何亞

東表示，在兩國元首的戰略引領下，今年以來，中俄貿易繼續保持良好發展勢頭。能源等大宗商

品、農產品、汽車、家電等領域成為雙邊貿易主要的增長點，服務貿易、跨境電商等新業態加快

發展。中方願與俄方一道推動雙邊貿易平穩、健康發展。

