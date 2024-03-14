《經濟通通訊社１４日專訊》美國眾議院周三（１３日）以３５２贊成、６５票反對的結果

，表決通過強制字節跳動（ＢｙｔｅＤａｎｃｅ）半年內剝離ＴｉｋＴｏｋ、否則禁止在當地運

作的議案。

據外媒報道，眾議院在本港時間昨晚１０時左右進行表決。美國聯邦調查局、司法部和情報

官員在表決前夕與議員舉行閉門簡報會。眾議院共和黨領袖斯卡利塞指，簡報會讓議員了解更多

ＴｉｋＴｏｋ所帶來的風險。

議案有待參議院審議和總統簽署才可生效，但《路透》分析指，議案在參議院的命運還不明

朗，因為一些參議員希望採取不同做法，至於拜登早前則表明，若議案獲通過，他願意簽署。參

議院暫時未定審理日期。



＊ＴｉｋＴｏｋ：冀參議院考慮事實，了解法案對美國用戶影響＊



ＴｉｋＴｏｋ發表聲明批評，眾議院以秘密程序強行通過法案，目的就是禁止ＴｉｋＴｏｋ

在當地運作，希望參議院能考慮事實，聆聽選民意見，了解該法案對經濟、７００萬間小商戶和

１﹒７億美國用戶的影響。

據報，ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資將與參議員會面，公司或考慮循法律途徑挑戰有關法案

。



＊加拿大籍富商期望收購ＴｉｋＴｏｋ＊



同時，加拿大籍企業家、美國受歡迎電視節目《創業鯊魚幫》（Ｓｈａｒｋ Ｔａｎｋ）主

持人奧利里（Ｋｅｖｉｎ Ｏ＇Ｌｅａｒｙ）在社交媒體貼文，表示希望從字節跳動手上購入

ＴｉｋＴｏｋ。

奧利里指出，ＴｉｋＴｏｋ可能向中國政府提供美國民眾的數據，因此ＴｉｋＴｏｋ應當被

控制在美國公司之手。他建議由一間美國公司收購ＴｉｋＴｏｋ資產，但未提出任何具體作價。

根據美國媒體估計，奧利里個人財富約有４億美元。（ｒｙ）

