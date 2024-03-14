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AH股新聞

14/03/2024 08:29

【大國博弈】美眾院大比數通過強制字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ議案

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國眾議院周三（１３日）以３５２贊成、６５票反對的結果
，表決通過強制字節跳動（ＢｙｔｅＤａｎｃｅ）半年內剝離ＴｉｋＴｏｋ、否則禁止在當地運
作的議案。
　　據外媒報道，眾議院在本港時間昨晚１０時左右進行表決。美國聯邦調查局、司法部和情報
官員在表決前夕與議員舉行閉門簡報會。眾議院共和黨領袖斯卡利塞指，簡報會讓議員了解更多
ＴｉｋＴｏｋ所帶來的風險。
　　議案有待參議院審議和總統簽署才可生效，但《路透》分析指，議案在參議院的命運還不明
朗，因為一些參議員希望採取不同做法，至於拜登早前則表明，若議案獲通過，他願意簽署。參
議院暫時未定審理日期。
　
＊ＴｉｋＴｏｋ：冀參議院考慮事實，了解法案對美國用戶影響＊
　
　　ＴｉｋＴｏｋ發表聲明批評，眾議院以秘密程序強行通過法案，目的就是禁止ＴｉｋＴｏｋ
在當地運作，希望參議院能考慮事實，聆聽選民意見，了解該法案對經濟、７００萬間小商戶和
１﹒７億美國用戶的影響。
　　據報，ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資將與參議員會面，公司或考慮循法律途徑挑戰有關法案

　
＊加拿大籍富商期望收購ＴｉｋＴｏｋ＊
　
　　同時，加拿大籍企業家、美國受歡迎電視節目《創業鯊魚幫》（Ｓｈａｒｋ　Ｔａｎｋ）主
持人奧利里（Ｋｅｖｉｎ　Ｏ＇Ｌｅａｒｙ）在社交媒體貼文，表示希望從字節跳動手上購入
ＴｉｋＴｏｋ。
　　奧利里指出，ＴｉｋＴｏｋ可能向中國政府提供美國民眾的數據，因此ＴｉｋＴｏｋ應當被
控制在美國公司之手。他建議由一間美國公司收購ＴｉｋＴｏｋ資產，但未提出任何具體作價。
　　根據美國媒體估計，奧利里個人財富約有４億美元。（ｒｙ）

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