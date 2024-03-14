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AH股新聞

14/03/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０５％，中央承諾動用預算推動投資消費

　　《經濟通通訊社１４日專訊》關注今日可能公布新增社融信貸數據，滬深股市今早窄幅低開
，滬綜指低開０﹒０５％，報３０４２﹒４１點，深成指低開０﹒０７％，創業板指高開
０﹒０３％，醫藥股顯著造好，通信設備股回吐，主要因工業富聯（滬：６００１２７）業績差
過預期所致。
　　國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出要加大財政政策支持
力度，把符合條件的設備更新、循環利用項目納入中央預算內投資等資金支持範圍，明確到
２０２７年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較２０２３年增
長２５％以上。方案又指，堅持中央財政和地方政府聯動支持消費品以舊換新，通過中央財政安
排的節能減排補助資金支持符合條件的汽車以舊換新；鼓勵有條件的地方統籌使用中央財政安排
的現代商貿流通體系相關資金等，支持家電等領域耐用消費品以舊換新等。
　　國務院總理李強在北京對百度（０９８８８）和北方華創（深：００２３７１）進行了調研
，期間稱人工智能是發展新質生產力的重要引擎，要加快提升算力水平，大力開展「人工智能＋
」行動。
　　人民銀行今日進行３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠７０億元。
　　美聯儲釋放寬鬆訊號，多地股市繼續創新高，內地投資者競相追捧，ＱＤＩＩ投資額度告急
，據報截至周三（１３日）近半數ＱＤＩＩ產品都已經暫停大額申購。
　　中美關係方面，美國眾議院周三以大比數通過強制字節跳動半年內剝離ＴｉｋＴｏｋ、否則
禁止在當地運作的議案。法案仍待參議院通過和美國總統簽署才會生效，有可能不會被通過，也
可能在後續審議中對法案內容作出修改。（ｅｙ）

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