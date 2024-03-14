《經濟通通訊社１４日專訊》關注今日可能公布新增社融信貸數據，國務院印發《推動大規

模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，以及國務院總理李強調研科企，對Ａ股提振力度不大

，在醫藥股拉動、地產股反彈下，滬市半日勉強收升，滬綜指升０﹒０１％，報３０４４﹒１７

點，深成指下跌０﹒１５％，創業板指軟０﹒２３％。

兩市成交６２６６億元（人民幣．下同），較上個交易日（１３日）同時段成交減１﹒８％

，陸股通淨流入超過３１億元。



＊藥明康德被同業拋棄，股價再插水＊



美國全球生物技術工業組織（Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ，ＢＩＯ）官網發布一則新聞稿，稱ＢＩＯ目前正在採取措施，在組

織成員資格方面與藥明康德（滬：６０３２５９）分開，並表示將支持美國國會審議的《生物安

全法案》，強調生物技術行業對國家安全的重要性，並將隨著該立法的進展與國會合作。藥明康

德市值續崩塌，Ａ股半日跌４﹒７％，報５４﹒０６元。

不過其他創新藥炒作今日美國ＦＤＡ會議因素，走上別類行情，首藥控股

（滬：６８８１９７）、泰格醫藥（深：３００３４７）飆兩成漲停，盟科藥業

（滬：６８８３７３）漲１７﹒１％，諾思格（深：３０１３３３）升１５﹒４％，迪哲醫藥

（滬：６８８１９２）走高１３﹒４％，澤璟製藥（滬：６８８２６６）升１２﹒３％。



＊工業富聯年利創新高，市場仍失望＊



鴻海旗下工業富聯（滬：６０１１３８）年報出爐，去年實現營收４７６３﹒４億元，淨利

潤２１０﹒４億元，同比增長４﹒８％，扣非淨利潤２０２﹒１億元，同比增長９﹒８％，均創

下歷史新高。不過，市場對於工業富聯年度淨利潤預測在２３０億到２５４億元之間，最終業績

２１０億元較預測低逾１０％。工業富聯半日挫６﹒３％，報２２﹒８１元。（ｅｙ）

