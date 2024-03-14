《經濟通通訊社１４日報道》國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案

》，國務院總理李強調研科企，惟對Ａ股提振力度不大，在醫藥股拉動、地產股反彈下，滬市半

日勉強收升，午後跟隨深市走低，滬綜指收跌０﹒１８％，報３０３８﹒２３點，連跌第三日，

深成指下跌０﹒５２％，創業板指跌０﹒６４％。

兩市成交１００７２億元（人民幣．下同），剛好過萬億，較上個交易日（１３日）按日減

４﹒５％，不過午後外資加大流入Ａ股，陸股通全日淨流入６４億元。

Ａ股反彈勢頭偏緩，然而美聯儲釋放寬鬆訊號，多地股市屢創新高，內地投資者競相追捧，

ＱＤＩＩ投資額度告急，據報截至周三近半數ＱＤＩＩ產品都已經暫停大額申購。



＊監管打消轉融券幻想，券商股跌＊



轉融券Ｔ＋１規則將於下周落地，有聲音希望在轉融券落實Ｔ＋１後，能重新允許新增轉融

券規模，轉融券業務捲土重來，然而官媒快速發聲打消預期，稱監管部門權威人士預計轉融券規

模將繼續下降，並將持續加強對轉融券業務的監管，堅決嚴厲打擊各種違規套利行為，營造更加

公平的市場秩序。

券商股無癮，國聯證券（滬：６０１４５６）挫３﹒２％，首創證券（滬：６０１１３６）

跌２﹒４％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌１﹒８％，光大證券（滬：６０１７８８）跌

１﹒５％，中信證券（滬：６０００３０）跌１﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）跌

１﹒２％，國金證券（滬：６００１０９）同跌１﹒２％。

鴻海旗下工業富聯（滬：６０１１３８）年報出爐，去年實現營收４７６３﹒４億元，淨利

潤２１０﹒４億元，同比增長４﹒８％，創下歷史新高。不過市場對於工業富聯年度淨利潤預測

在２３０億到２５４億元之間，最終業績２１０億元較預測低逾１０％。工業富聯全日挫

６﹒２％，報２２﹒８５元。



＊藥明康德情勢再轉下，Ａ股瀉６％＊



美國全球生物技術工業組織（ＢＩＯ）官網發布一則新聞稿，稱ＢＩＯ目前正在採取措施，

在組織成員資格方面與藥明康德（滬：６０３２５９）分開，並表示將支持美國國會審議的《生

物安全法案》，強調生物技術行業對國家安全的重要性，並將隨著該立法的進展與國會合作。藥

明康德市值續崩塌，Ａ股全日跌５﹒７％，報５３﹒５１元。

不過部分創新藥炒作今日美國ＦＤＡ會議因素，走上別類行情，泰格醫藥

（深：３００３４７）飆兩成漲停，諾思格（深：３０１３３３）升１７﹒７％，奧浦邁

（滬：６８８２９３）漲１５﹒２％，昭衍新藥（滬：６０３１２７）升１０％漲停。

另外，百濟神州（滬：６８８２３５）公告，公司主力研發的首劑淋巴細胞白血病治療藥物

Ｂｒｕｋｉｎｓａ已在亞美尼亞和尼泊爾的患者身上使用。百濟神州Ａ股漲８％，報

１３９﹒０５元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５６２﹒２２ －０﹒２８

上證綜合指數 ３０３８﹒２３ －０﹒１８ ４３６３﹒３９

上證Ａ股指數 ３１８４﹒８７ －０﹒１８

深證成份指數 ９５５５﹒４２ －０﹒５２ ５７０９﹒０７

深圳創業板指數 １８８３﹒０２ －０﹒６４

上證Ｂ股指數 ２６１﹒３６ －０﹒２５ １﹒５０

深證Ｂ股指數 １０８０﹒８６ －０﹒１１ ０﹒５８

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