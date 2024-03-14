《經濟通通訊社１４日專訊》泰國《曼谷郵報》報道，泰國計劃擴大對中國內地和香港的大

米出口，並計劃在深圳建設一個大米經銷中心。報道指，泰國看好國際市場特別是中國市場對高

品質大米的需求，除繼續力推泰國茉莉香米出口之外，也在積極促進泰國糙米出口。報道提到，

泰國政府今年大米出口總量目標為７５０萬噸。

內媒《環球時報》引述泰國大米出口商協會官網數據指，去年泰國出口中國內地大米超４７

萬噸，出口香港大米超１５萬噸。中國內地是泰國大米第三大出口目的地，而香港則排在第十三

位。中國海關總署公布的統計數據則顯示，２０２３年１２月，中國大米進口總量為２３萬噸，

從進口國看，按照進口量由多至少依次為泰國、緬甸、越南、巴基斯坦、柬埔寨、老撾；其中從

泰國進口大米１０﹒８４萬噸。

不過，泰國大米出口商協會指出，今年泰國大米出口形勢比較嚴峻。分析認為，去年泰國大

米出口增加，主要得益於當時另一個大米出口大國印度暫停大米出口，而今年印度可能在４月或

５月解除出口禁令。屆時，印度勢將重返全球最大大米出口國地位，泰國和越南只能競逐全球第

二位置，惟泰國大米價格在全球市場上相對較高、品種不及越南豐富，畝產量也大幅低於越南，

這些因素都不利於泰國大米出口。（ｓｌ）

