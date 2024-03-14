  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/03/2024 11:40

【政策解讀】專家：降車貸首付比例或帶動約１０％消費增長

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國務院近日印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動
方案》，意味一個數萬億元人民幣規模的巨大市場開啟。《方案》明確了五方面２０項重點任務
，其中，在實施設備更新行動方面，將推進重點行業設備更新改造；在實施消費品以舊換新行動
中，組織開展全國汽車以舊換新促銷活動；在強化政策保障方面，鼓勵銀行機構適當降低乘用車
貸款首付比例。
　　中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群認為，《行動方案》充分體現了產業、財政
、金融、投資、用地乃至就業等政策的統一協調發力，是中國近一個時期以來最為全面系統的綜
合性施策。他並認為，降低乘用車貸款首付比等舉措，對汽車行業具有明顯利好，有助於激發汽
車消費熱情、促進汽車更新換代、擴大新能源汽車佔有量，或將帶動１０％左右的消費增量。總
體來看，設備更新預計將會拉動投資增長５％以上，消費品以舊換新將會催生消費增量１０％左
右。
　
＊新能源車３年後達１４００萬輛市場規模潛力巨大＊
　
　　全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹亦認為，推動汽車以舊換新和報廢更新，對汽車市
場發展有巨大促進作用，尤其是推動報廢更新的發展，使汽車整個全生命周期鏈條實現有效的流
轉；通過嚴格標準實現更便利化的報備更新，使更多老舊車輛順利被淘汰出市場，同樣有利於新
車銷售和二手車流通。尤其２０２７年新能源車要達到１４００萬輛市場規模，潛力極大。
（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金