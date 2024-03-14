《經濟通通訊社１４日專訊》國務院近日印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動

方案》，意味一個數萬億元人民幣規模的巨大市場開啟。《方案》明確了五方面２０項重點任務

，其中，在實施設備更新行動方面，將推進重點行業設備更新改造；在實施消費品以舊換新行動

中，組織開展全國汽車以舊換新促銷活動；在強化政策保障方面，鼓勵銀行機構適當降低乘用車

貸款首付比例。

中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群認為，《行動方案》充分體現了產業、財政

、金融、投資、用地乃至就業等政策的統一協調發力，是中國近一個時期以來最為全面系統的綜

合性施策。他並認為，降低乘用車貸款首付比等舉措，對汽車行業具有明顯利好，有助於激發汽

車消費熱情、促進汽車更新換代、擴大新能源汽車佔有量，或將帶動１０％左右的消費增量。總

體來看，設備更新預計將會拉動投資增長５％以上，消費品以舊換新將會催生消費增量１０％左

右。



＊新能源車３年後達１４００萬輛市場規模潛力巨大＊



全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹亦認為，推動汽車以舊換新和報廢更新，對汽車市

場發展有巨大促進作用，尤其是推動報廢更新的發展，使汽車整個全生命周期鏈條實現有效的流

轉；通過嚴格標準實現更便利化的報備更新，使更多老舊車輛順利被淘汰出市場，同樣有利於新

車銷售和二手車流通。尤其２０２７年新能源車要達到１４００萬輛市場規模，潛力極大。

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