《經濟通通訊社１４日專訊》廣東珠海市政府表示，近年珠海大力推進、多方協調珠海港口

岸整合並擴大開放報批工作，並於近期獲國務院批覆同意。

此次珠海港口岸整合並擴大開放主要涵蓋五個方面：

一是將現有的珠海港口岸、萬山港口岸、九洲港口岸、灣仔口岸、斗門港口岸５個國家一類

港口口岸，整合並定名為珠海港口岸，相應改設高欄、斗門、洪灣、九洲、萬山、唐家６個港區

。

二是擴大開放的範圍包括高欄港區的黃茅海、雞啼門２個作業區，洪灣港區的洪灣、十字門

、橫琴灣３個作業區，以及唐家港區。

三是對此前已對外開放但未明確水域範圍的口岸開放水域範圍予以明確，包括原九洲港口岸

、灣仔口岸、斗門港口岸和萬山港口岸的大萬山島、外伶仃島２個作業區。

四是對原開放水域範圍標注不規範的原珠海港口岸和原萬山港口岸桂山島第一、第二作業區

，用現行統一規範坐標系進行重新標注。

五是對原二類口岸資源進行整合優化，將原二類口岸斗門港貨運碼頭、洪灣國碼、西域碼頭

分別納入斗門港區、洪灣港區擴大開放範圍，對長期未運作的原二類口岸啟動退出機制。

珠海政府表示，港口岸整合並擴大開放後，將有效解決珠海港口口岸規劃先天不足、布局過

密、碼頭分布點多線長、岸線使用結構不盡合理，基礎設施建設亟待提升、智慧口岸建設滯後，

以及口岸主體眾多、同質化競爭嚴重、缺乏有效協同等堵點難點。（ｓｌ）

