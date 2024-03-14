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AH股新聞

14/03/2024 15:03

《中國要聞》去年消費者投訴增三成，涉智能設備投訴舉報增逾１倍

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在３１５國際消費者權益日前夕，國家市場監管總局公布最新
數據顯示，２０２３年全國市場監管部門通過全國１２３１５平台、電話、傳真、窗口等渠道共
受理消費者投訴、舉報和諮詢３５３４﹒３萬件，同比增長２０﹒２％。其中，投訴
１７４０﹒３萬件，舉報５０７萬件；為消費者挽回經濟損失４４﹒９億元人民幣。
　　２０２３年，全國市場監管部門共受理投訴１７４０﹒３萬件，同比增長３２﹒８％。從投
訴問題來看，售後服務（４０２﹒１萬件）、質量問題（３６１﹒７萬件）、食品安全問題
（２０６﹒６萬件）、合同問題（１４６﹒２萬件）、不正當競爭（９９﹒３萬件）等問題相對
突出，佔比分別為２３﹒１％、２０﹒８％、１１﹒９％、８﹒４％、５﹒７％。
　　隨著物聯網、人工智能、５Ｇ通信等技術突破，智能設備不斷更新迭代，相關消費糾紛亦急
增。２０２３年，全國１２３１５平台共接收智能設備投訴舉報１０﹒４萬件，同比增長１﹒１
倍。其中智能手錶（３﹒３萬件）、智能家居（１﹒９萬件）投訴舉報較多；智能眼鏡、智能配
飾類別的增長較快，分別同比增長４﹒２倍、２﹒４倍。主要問題包括售後服務困難、洩露消費
者個人信息、產品實際功能與宣傳不符等。
　
＊涉新能源車投訴舉報４年增６﹒５倍，涉直播帶貨投訴舉報去年增五成＊
　
　　全國１２３１５平台接收新能源汽車投訴舉報量也逐年攀升，從２０１９年的１﹒８萬件增
至２０２３年的１３﹒５萬件，增長６﹒５倍。消費者反映的問題主要是新車出現質量問題且商
家拒絕履行「三包」義務、商家不按合同約定時間交付商品、商家拒絕履行保價協議等。
　　此外，２０２３年全國１２３１５平台接收網購投訴舉報１２６１﹒１萬件，佔投訴舉報總
量的５６﹒１％，以直播電商為主的新興電商投訴舉報增幅明顯高於傳統電商平台。近５年直播
電商市場規模增長１０﹒５倍，直播帶貨投訴舉報量也在５年間增加４７﹒１倍。２０２３年，
涉直播帶貨投訴舉報３３﹒７萬件，同比增長５２﹒５％，主要投訴舉報問題包括所購商品屬「
三無」產品、到手商品與直播間展示商品性能不一致、退換貨困難等。（ｓｌ）

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