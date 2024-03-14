【ＦＯＣＵＳ】關於ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」的戲碼，時隔三年多，又在華盛頓上演。錯

亂的是，當年的始作俑者特朗普，如今搖身一變反對禁令；上月剛剛加入ＴｉｋＴｏｋ平台的拜

登，最新轉軚為禁令背書。對政客而言，反復翻炒「中國威脅」最是容易，而今次關於在１１月

總統大選前對ＴｉｋＴｏｋ禁與不禁之爭，實際分分鐘劍指選票。



＊菲國印尼顯影響力＊



當菲律賓的小馬可斯（Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ Ｍａｒｃｏｓ Ｊｒ﹒ ）借ＴｉｋＴｏｋ漂

白父親的獨裁歲月，吸引憧憬重回輝煌的菲律賓人選票而成功當選；當印尼的國防部長普拉伯沃

（Ｐｒａｂｏｗｏ Ｓｕｂｉａｎｔｏ）借ＴｉｋＴｏｋ洗刷鐵腕冷血形象，在年輕選民中成功

打造「慈祥爺爺」人設贏得壓倒性優勢－－欲再次問鼎白宮寶座，拜登、特朗普勢無法忽視短視

頻平台ＴｉｋＴｏｋ的影響力。

就在周三（１３日），美國眾議院以３５２比６５的壓倒性多數通過法案，要求

ＴｉｋＴｏｋ的中國母公司字節跳動在１８０天內剝離在美資產，否則將面臨禁令。此項名為《

保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法》的法案，由１８名兩黨議員提出，而白宮有份為

法案提供技術支持。拜登就預告，一旦法案在國會過關，自己就會簽署。

ＴｉｋＴｏｋ據報仍未放棄在參議院的游說，並計劃在考慮任何形式的資產剝離之前，先

排除所有法律挑戰，似乎是暗示會如同２０２０年一樣訴諸法庭，反對理由或包括禁令違反第一

修正案、未充分考慮合理的替代方案。



＊特朗普轉軚有玄機＊



今次鬧劇最吊詭的，是２０２０年簽署行政命令對ＴｉｋＴｏｋ祭出「不賣就禁」的特朗普

，態度１８０度逆轉，指「有很多人喜歡ＴｉｋＴｏｋ，如果沒有它，只會讓Ｆａｃｅｂｏｏｋ

變得更強，而我認為Ｆａｃｅｂｏｏｋ是人民公敵。」觸發點被指是一部名為「被操縱

（ｒｉｇｇｅｄ）」的保守派紀錄片，內容指Ｆａｃｅｂｏｏｋ創始人扎克伯格２０２０年動用

４億美元為拜登助選，而此加深了特朗普對Ｆａｃｅｂｏｏｋ的敵視。

避免Ｆａｃｅｂｏｏｋ漁翁得利只是特朗普反對ＴｉｋＴｏｋ禁令的原因之一，更大誘因恐

還在ＴｉｋＴｏｋ擁有的１﹒７億美國用戶，其中約三分一年輕人（１８－２９歲）定期從該平

台獲取新聞，而ＴｉｋＴｏｋ被親以色列組織斥責為「反猶太主義」，擁有１０６０萬追隨者的

民間主播「新聞老爹」將拜登的記憶力報告稱為「重磅炸彈」、將美國移民問題稱為「噩夢」等

，都顯然不利拜登選情。



＊參與政治話語渠道＊



加入特朗普反對ＴｉｋＴｏｋ禁令的，還有共和黨前總統參選人Ｖｉｖｅｋ

Ｒａｍａｓｗａｍｙ及保守派名嘴Ｔｕｃｋｅｒ Ｃａｒｌｓｏｎ，後者諷刺「修改演算法犯下

選舉干擾罪」的指控，得到擁有Ｘ平台的馬斯克的疑似附和。

此外，被視作左右２０２４年大選的第三勢力、獨立候選人小甘迺迪（前總統甘迺迪侄子）

更直指，拜登喜歡審查和壓制那些敢於質疑他的人，因而支持禁止ＴｉｋＴｏｋ不足為奇，並稱

「ＴｉｋＴｏｋ已成為美國年輕人表達自我和參與政治的話語渠道。」

對於ＴｉｋＴｏｋ這面折射選民偏好的鏡子，政客們或禁之、或捧之，一切都是為了宣傳和

選票。

