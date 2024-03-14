《經濟通通訊社１４日專訊》珠海市口岸局今日發布通告指，拱北口岸主聯檢樓安全隱患改

造工程已經完成，經珠澳兩地政府協商一致，自２０２４年３月１５日中午１２時起，拱北口岸

主聯檢樓出入境大廳恢復通關服務。

因建築物及消防設施存在安全隱患，拱北口岸主聯檢樓２０２２年７月起展開改造工程，期

間旅客經主聯檢樓兩側的新廳通關。（ｓｌ）

