《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部發言人汪文斌宣布，應新西蘭副總理兼外長彼得斯

、澳洲外長黃英賢邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於３月１７日至２１日對新西蘭

、澳洲進行正式訪問，訪澳期間將同澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。

此前外媒透露，王毅將於下周訪問澳洲，澳洲總理阿爾巴尼斯對王毅到訪表示期待。輿論指

出，這是近七年來訪澳的最高級別中國官員，也是中澳兩國關係經歷多年外交僵局後回暖的最新

跡象。（ｓｌ）

