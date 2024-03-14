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AH股新聞

14/03/2024 15:40

《中國要聞》外交部：王毅３月１７－２１日應邀訪問新西蘭及澳洲

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部發言人汪文斌宣布，應新西蘭副總理兼外長彼得斯
、澳洲外長黃英賢邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於３月１７日至２１日對新西蘭
、澳洲進行正式訪問，訪澳期間將同澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。
　　此前外媒透露，王毅將於下周訪問澳洲，澳洲總理阿爾巴尼斯對王毅到訪表示期待。輿論指
出，這是近七年來訪澳的最高級別中國官員，也是中澳兩國關係經歷多年外交僵局後回暖的最新
跡象。（ｓｌ）

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