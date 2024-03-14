《經濟通通訊社１４日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，已於今
年３月１３日完成公司超短期融資券發行。本超短期融資券發行總額為２０億元人民幣，期限為
６１天，單位面值為１００元人民幣，票面利率為２％。利息自今日起開始計算。
本超短期融資券由上海浦東發展銀行股份有限公司作為承銷商公開發售。本超短期融資券所
募集資金將主要用於補充日常流動資金及償還發行人及其子公司有息債務等。（ａｃ）
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14/03/2024 18:15
《國企紅籌》龍源電力（９１６）完成發行２０億人幣超短期融資券
《經濟通通訊社１４日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，已於今
年３月１３日完成公司超短期融資券發行。本超短期融資券發行總額為２０億元人民幣，期限為
６１天，單位面值為１００元人民幣，票面利率為２％。利息自今日起開始計算。
本超短期融資券由上海浦東發展銀行股份有限公司作為承銷商公開發售。本超短期融資券所
募集資金將主要用於補充日常流動資金及償還發行人及其子公司有息債務等。（ａｃ）
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