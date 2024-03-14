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AH股新聞

14/03/2024 07:53

《國企紅籌》復星醫藥（２１９６）醫精神分裂症新藥獲准上市註冊

　　《經濟通通訊社１４日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子
公司上海復星醫藥產業發展及其控股子公司錦州奧鴻藥業共同研發的新藥阿立哌唑口服溶液用於
治療１３至１７歲青少年和成人的精神分裂症上市註冊申請於近日獲國家藥品監督管理局批准。
　　該集團指，截至２月，針對該新藥累計研發投入約６１２萬元人民幣。根據ＩＱＶＩＡ　
ＣＨＰＡ最新數據，在２０２２年，阿立哌唑制劑於中國境內的銷售額約８﹒２３億元人民幣。
（ｗｈ）

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