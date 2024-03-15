  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/03/2024 16:53

《駐京專電》中證監：禁止限售股轉融通出借、限售股股東融券賣出

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國證監會上市司司長郭瑞明在國新辦發
布會上表示，將全面完善減持規則體系，按照實質重於形式的原則，全面防範繞道減持。主要包
括：一是明確離婚、控股股東解散等情形的減持規則。二是明確股票質押平倉、贈與等方式的減
持規則。三是禁止大股東、董事、高管參與以本公司股票為標的物的衍生品交易，禁止限售股轉
融通出借，限售股股東融券賣出。對於違規減持將責令購回並上繳價差，對於拒不改正的嚴厲處
罰。　

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金