《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國證監會上市司司長郭瑞明在國新辦發

布會上表示，將全面完善減持規則體系，按照實質重於形式的原則，全面防範繞道減持。主要包

括：一是明確離婚、控股股東解散等情形的減持規則。二是明確股票質押平倉、贈與等方式的減

持規則。三是禁止大股東、董事、高管參與以本公司股票為標的物的衍生品交易，禁止限售股轉

融通出借，限售股股東融券賣出。對於違規減持將責令購回並上繳價差，對於拒不改正的嚴厲處

罰。

