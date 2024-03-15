《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中證監上公公司監管司司長郭瑞明在國新

辦發布會表示，將會同各地區各部門增強合力，構建打擊財務造假的綜合懲防體系，具體主要是

幾個方面：

首先是重點打擊五類行為。一是長期系統性造假和第三方配合造假，對於造假的策劃者、協

助者，都要嚴肅追責，堅決破除造假「生態圈」。二是欺詐發行股票債券行為。要堅決把造假者

擋在資本市場門外，混進來的要堅決清除。三是濫用會計政策、會計估計，隨意調節利潤的財務

「洗澡」行為。四是通過融資性貿易、「空轉」「走單」進行造假的行為。五是在侵占上市公司

利益、掏空上市公司過程中伴隨的一系列造假行為。

二是全方位立體式追責。除了行政處罰，還要綜合運用多種懲戒手段。刑事方面，要用好公

安、檢察機關派駐中證監的體制優勢，聯合查處一批典型惡性案件。民事方面，先行賠付、支持

訴訟、行政執法當事人承諾等制度可以賠償投資者損失，大幅提高違法成本。他強調，對於主要

責任人，堅決市場禁入；觸及重大違法強制退市標準的，堅決退市。



＊鼓勵內部人舉報，研究提高舉報獎勵金額＊



三是強化公司內控防線建設。上市公司內部有效的內控體系是防止系統性財務舞弊非常重要

的基礎，所以重點是壓實公司董事會，特別是審計委員會和獨立董事在反舞弊方面的職能，發揮

公司治理內部制衡的作用。同時鼓勵內部人舉報，研究提高舉報獎勵金額。最後是壓實中介機構

「看門人」的責任，對於喪失職業操守、串通舞弊的這些中介機構，堅決從重處罰，堅決適用禁

業罰等硬措施，同時還有一個很重要的是要督促審計評估機構及時發現、主動報告發現的上市公

司財務造假線索，對於主動報告的，可以依法從輕或者減輕處罰，這樣做的目的是讓造假者無處

藏身。

