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AH股新聞

15/03/2024 17:08

《駐京專電》中證監：財務造假重點打擊欺詐發行等五類行為

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中證監上公公司監管司司長郭瑞明在國新
辦發布會表示，將會同各地區各部門增強合力，構建打擊財務造假的綜合懲防體系，具體主要是
幾個方面：
　　首先是重點打擊五類行為。一是長期系統性造假和第三方配合造假，對於造假的策劃者、協
助者，都要嚴肅追責，堅決破除造假「生態圈」。二是欺詐發行股票債券行為。要堅決把造假者
擋在資本市場門外，混進來的要堅決清除。三是濫用會計政策、會計估計，隨意調節利潤的財務
「洗澡」行為。四是通過融資性貿易、「空轉」「走單」進行造假的行為。五是在侵占上市公司
利益、掏空上市公司過程中伴隨的一系列造假行為。
　　二是全方位立體式追責。除了行政處罰，還要綜合運用多種懲戒手段。刑事方面，要用好公
安、檢察機關派駐中證監的體制優勢，聯合查處一批典型惡性案件。民事方面，先行賠付、支持
訴訟、行政執法當事人承諾等制度可以賠償投資者損失，大幅提高違法成本。他強調，對於主要
責任人，堅決市場禁入；觸及重大違法強制退市標準的，堅決退市。
　
＊鼓勵內部人舉報，研究提高舉報獎勵金額＊
　
　　三是強化公司內控防線建設。上市公司內部有效的內控體系是防止系統性財務舞弊非常重要
的基礎，所以重點是壓實公司董事會，特別是審計委員會和獨立董事在反舞弊方面的職能，發揮
公司治理內部制衡的作用。同時鼓勵內部人舉報，研究提高舉報獎勵金額。最後是壓實中介機構
「看門人」的責任，對於喪失職業操守、串通舞弊的這些中介機構，堅決從重處罰，堅決適用禁
業罰等硬措施，同時還有一個很重要的是要督促審計評估機構及時發現、主動報告發現的上市公
司財務造假線索，對於主動報告的，可以依法從輕或者減輕處罰，這樣做的目的是讓造假者無處
藏身。

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