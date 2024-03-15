《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中證監上市公司監管司司長郭瑞明在國新

辦發布會表示，要激發上市公司回報投資者的意識。監管機構下一步要制定上市公司市值管理指

引，讓主要指數成份股公司更加自覺地回報投資者。還要推動相關部門把上市公司提升投資價值

工作、市值管理工作納入內外部考核評價體系，這樣能夠更好地發揮優質上市公司的示範引領作

用。此外，對於「破淨」的公司，也要督促提出改善投資價值的舉措。

第二，推動更多上市公司分紅回購。對於多年不分紅或者分紅極少的公司，要綜合其他指標

，對相關的股票實施風險警示，督促這些公司分紅。還要推動績優的公司結合半年報、三季報實

施一年多次分紅，這樣有助於增強投資者的獲得感。同時，還要引導和支持更多上市公司回購股

份，並且鼓勵回購註銷，市場對這方面也很關注。

第三，支持公司夯實基本面。要支持上市公司併購重組，包括鼓勵上市公司運用股權激勵等

資本市場的工具來提升業績，做優做強。另外，要督促上市公司加強和投資者的溝通，了解投資

者的訴求。「酒香也怕巷子深」，上市公司理應做好投資者關係的管理，積極採取措施穩定投資

者的預期。

此外，還要從嚴監管「借殼上市」和盲目跨界併購，堅決打擊「炒殼」行為，這樣才能強化

優勝劣汰機制，營造更好的市場生態。

