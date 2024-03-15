《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行黨委召開擴大會議強調，要聚焦

保持穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕；

要聚焦做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，提高金融資

源配置效率；要聚焦穩妥有效防範化解重點領域風險，做好金融支持地方政府債務風險化解工作

。

會議指出，金融是國民經濟的血脈，對支持和促進完成政府工作報告提出的全年經濟社會發

展目標責無旁貸。人民銀行要對標對表政府工作報告中明確的重點工作，逐項細化措施，推動落

地見效。



＊滿足各類房地產企業合理融資需求＊



持續完善政策框架和「工具箱」，優化科技金融服務體系，提升綠色金融服務能力，構建普

惠金融發展長效機制，加快養老金融發展步伐，推動數字金融健康發展。要聚焦穩妥有效防範化

解重點領域風險，做好金融支持地方政府債務風險化解工作，因城施策精准實施好差別化住房信

貸政策，滿足各類房地產企業合理融資需求。要聚焦推動金融高水平開放，完善金融市場開放制

度，穩慎扎實推進人民幣國際化。

