  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/03/2024 09:12

《駐京專電》人行：聚焦保持穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行黨委召開擴大會議強調，要聚焦
保持穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕；
要聚焦做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，提高金融資
源配置效率；要聚焦穩妥有效防範化解重點領域風險，做好金融支持地方政府債務風險化解工作
。　
　　會議指出，金融是國民經濟的血脈，對支持和促進完成政府工作報告提出的全年經濟社會發
展目標責無旁貸。人民銀行要對標對表政府工作報告中明確的重點工作，逐項細化措施，推動落
地見效。
　
＊滿足各類房地產企業合理融資需求＊
　
　　持續完善政策框架和「工具箱」，優化科技金融服務體系，提升綠色金融服務能力，構建普
惠金融發展長效機制，加快養老金融發展步伐，推動數字金融健康發展。要聚焦穩妥有效防範化
解重點領域風險，做好金融支持地方政府債務風險化解工作，因城施策精准實施好差別化住房信
貸政策，滿足各類房地產企業合理融資需求。要聚焦推動金融高水平開放，完善金融市場開放制
度，穩慎扎實推進人民幣國際化。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金