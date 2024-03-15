《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行先後發布《優化支付服務﹒使用

指南篇｜外籍來華人員支付指南》和英文版《Ｇｕｉｄｅ ｔｏ Ｐａｙｍｅｎｔ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ》，介紹了各類支付服務的獲取方式和使用流程。香港人

如有八達通、ＢＯＣ ＰＡＹ、ＷＥＣＨＡＴ ＰＡＹ ＨＫ、Ａｌｉｐａｙ ＨＫ、ＭＰａｙ

等電子錢包，可直接使用進行支付，無需另行下載其他Ａｐｐ。

根據上述指南，外籍來華人員可以選擇移動支付、銀行卡、現金等一系列支付服務。

在銀行卡方面，如果外籍來華人員持標有銀聯、Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ 等銀行

卡，可在有相應受理標識的商戶進行刷卡支付；如沒有標識，可向收銀人員咨詢是否可使用所持

銀行卡進行刷卡支付。如外籍來華人員持有銀聯卡，可在境內所有布放銀行卡支付受理終端的商

戶使用。

移動支付方面，根據《指南》，可自行選擇支付寶、微信支付、雲閃付等多種支付產品。為

了便利用戶更好地使用移動支付產品，一定金額以下的交易免於採集身份信息。其中，支付寶目

前支持綁定Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ、ＪＣＢ、Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ、

Ｄｉｓｃｏｖｅｒ等銀行卡；微信支付目前支持綁定Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ、

Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅｘｐｒｅｓｓ、ＪＣＢ、Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ等

銀行卡；目前，雲閃付綁卡只支持香港、澳門等特定地區發行的銀聯卡。

此外，《指南》明確，如果需要人民幣現金，可通過銀行卡在有對應清算組織標識的ＡＴＭ

中提取人民幣現金，也可以在標有貨幣兌換標識的銀行網點、外幣兌換機構和自助兌換機直接用

外幣現金兌換人民幣現金，可受理的幣種可現場咨詢工作人員。

外籍來華人員也可以選擇數字人民幣。手機用戶可在應用市場下載安裝「數字人民幣（試點

版）Ａｐｐ」，然後根據Ａｐｐ內的提示使用。目前，數字人民幣Ａｐｐ可在以下試點地區註冊

使用：北京，天津，河北，大連，上海，江蘇，浙江（杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華）

，福建（福州、廈門），山東（濟南、青島），長沙，廣東，廣西（南寧、防城港），海南，重

慶，四川，雲南（昆明、西雙版納），西安。

