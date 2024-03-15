《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中央網信辦發布，２０２４年「清朗」系

列專項行動將全面覆蓋網上重點領域環節，著力研究破解網絡生態新問題新風險，重點開展１０

項整治任務。

１。「清朗﹒２０２４年春節網絡環境整治」專項行動。春節期間，集中整治６方面問題亂

象：發布誤導性旅游攻略、自導自演有違公序良俗的離奇劇情視頻；借熱點話題挑起互撕謾罵、

煽動群體對立；利用年終盤點、返鄉見聞等形式編造不實內容；發布涉色情、賭博、網絡水軍等

違法引流信息；鼓吹炫富拜金、誘導粉絲無底線追星；危害未成年人身心健康等，為廣大網民營

造積極向上、文明健康的春節網上氛圍。

２。「清朗﹒優化營商網絡環境－整治涉企侵權信息亂象」專項行動。重點整治散布傳播涉

企虛假不實信息，蓄意造謠抹黑企業、企業家，以「輿論監督」名義對企業進行敲詐勒索等問題

。督促網站平台加強涉企信息審核管理，及時提醒有關帳號主體嚴格遵守落實法律法規、社區規

則和專項行動要求。依法處置問題突出、情節嚴重的網站平台和帳號。



＊嚴防通過將用戶引流到境外網站發布傳輸色情、賭博等違法信息＊



３。「清朗﹒打擊違法信息外鏈」專項行動。堅決打擊利用各種「暗號」「套路」發布非法

外鏈，嚴防通過將用戶引流到隱蔽環節或境外網站等形式，發布傳輸色情、賭博、網絡水軍等違

法信息。督促網站平台持續加大對圖形化、符號化等各類引流變形體的識別打擊力度，開展跨平

台聯動，排查處置引流信息指向的黑灰產群組、帳號、Ａｐｐ，違法犯罪線索及時移交公安機關

。

４。「清朗﹒整治『自媒體』無底線博流量」專項行動。集中整治「自媒體」造熱點蹭熱點

制造「信息陷阱」、無底線吸粉引流牟利等問題。督促網站平台做好涉國內外時事、公共政策、

社會事件等領域信息來源標注，ＡＩ生成信息標注以及虛構擺拍內容標注。嚴格營利權限開通條

件，明確審核、認定及處置標準。優化流量分發機制，有效擴大優質信息內容觸達范圍。

５。「清朗﹒網絡直播領域虛假和低俗亂象整治」專項行動。重點整治７方面突出問題：通

過擺拍場景等方式，制作「扮窮」「賣慘」內容博眼球；通過渲染商品「功效」等方式，在直播

帶貨中進行虛假宣傳；虛構直播「相親」嘉賓身份，炒作婚戀話題；主播刻意展示發布「軟色情

」內容；通過深夜付費直播躲避監管，隱蔽傳播低俗色情信息；直播低俗搭訕，實施惡俗ＰＫ行

為，無底線挑戰公眾審美；在直播時傳播虛假科普信息，混淆視聽。



＊處置利用生成合成技術制造謠言違規帳號＊



６。「清朗﹒規範生成合成內容標識」專項行動。督促生成合成服務提供者、網絡信息內容

服務平台落實主體責任，規範開展生成合成內容標識，清理未有效標識、易造成公眾混淆誤認的

生成合成信息內容，處置利用生成合成技術制造謠言、營銷炒作的違規帳號。

７。「清朗﹒２０２４年暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。貫徹落實《未成年人網絡

保護條例》相關要求，從人民群眾反映強烈的突出問題入手，集中整治在首頁首屏、彈窗、熱搜

等醒目位置呈現涉未成年人不良內容，以手辦文具、動漫二創等方式變相發布低俗色情內容，利

用密聊軟件、加密照片等方式實施網絡欺凌、隔空猥褻等突出問題，嚴管兒童智能設備信息內容

安全，防范未成年人網絡沉迷，對問題突出平台、機構和帳號從嚴采取處置處罰措施。

８。「清朗﹒規範網絡語言文字使用」專項行動。重點整治通過故意使用錯字、濫用諧音指

代詞、編造黑話爛梗、惡意曲解文字含義等方式，傳播低俗色情、攻擊惡搞、煽動對立等違法不

良信息問題。督促短視頻、智能編輯工具等平台，優化錯別字提示功能，協助用戶規範使用語言

文字。督促網站平台進一步暢通舉報受理渠道，鼓勵網民廣泛參與，及時處置不規範使用語言文

字的違法不良信息。



＊整治違規開展互聯網新聞信息服務＊



９。「清朗﹒整治違規開展互聯網新聞信息服務」專項行動。集中整治未經批准或超範圍提

供互聯網新聞信息服務，倒賣、出租、出借互聯網新聞信息服務許可證，發布傳播虛假不實新聞

信息等問題。指導督促互聯網新聞信息服務單位加強內部管理，提高服務質量，依法依規提供互

聯網新聞信息服務。壓實重點網站平台和應用程序分發平台主體責任，加強對使用「新聞」「報

道」等具有新聞屬性表述的帳號、應用程序的資質審核，從嚴處置違法違規主體。

１０。「清朗﹒同城版塊信息內容問題整治」專項行動。重點整治低俗不良營銷、網絡水軍

、網絡謠言和虛假信息、網絡戾氣等同城版塊多發易發問題。督促網站平台強化日常巡查管理，

及時處置違規帳號主體，優化信息內容推薦機制，嚴防根據用戶地理位置和興趣愛好扎堆推送違

法不良信息，切實淨化同城版塊網絡生態環境。

