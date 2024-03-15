《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中證監副主席李超今日出席國新辦新聞發

布會，集中發布四項「兩強兩嚴」政策文件，包括：《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上

市公司質量的意見（試行）》《關於加強上市公司監管的意見（試行）》、《關於加強證券公司

和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》以及《關於落實政治過

硬能力過硬作風過硬標準全面加強中證監系統自身建設的意見》。



＊嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市、過度融資＊



《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）》提出了８項政策措

施。一是：嚴把擬上市企業申報質量。壓實擬上市企業及「關鍵少數」對信息披露真實吘確完整

的第一責任，嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市、過度融資。對財務造假、虛假陳述、粉飾包

裝等行為及時依法嚴肅追責。

二是壓實中介機構「看門人」責任。建立常態化滾動式現場監管機制，用好以上市公司質量

為導向的保薦機構執業質量評價機制。

三是突出交易所審核主體責任。把防範財務造假、欺詐發行擺在發行審核更加突出的位置。

嚴密關注擬上市企業是否存在上市前突擊「清倉式」分紅等情形，嚴防嚴查，並實行負面清單式

管理。

四是強化中證監派出機構在地監管責任。輔導監管堅持時間服從質量，現場檢查切實發揮書

面審核的補充驗證延伸作用。



＊實施新股發行逆周期調節＊



五是堅決履行中證監機關全鏈條統籌職責。綜合考慮二級市場承受能力，實施新股發行逆周

期調節。

六是優化多層次資本市場功能銜接。研究提高上市標準。從嚴審核未盈利企業。

七是規範引導資本健康發展。督促企業按照實際需求合理確定募集資金投向和規模，加強擬

上市企業股東穿透式監管，防止違法違規「造富」。

八是健全全鏈條監督問責體系。擬上市企業和中介機構存在違規情形的，依照《證券法》等

規定嚴肅問責。上市委委員和審核注冊人員存在故意或重大過失、違反廉政紀律的，終身追究黨

紀政務責任。



＊推動一年多次分紅，春節前預分紅，增強獲得感＊



《關於加強上市公司監管的意見（試行）》著眼於推動上市公司提升投資價值和加強投資者

保護，圍繞打擊財務造假、嚴格規範減持、加大分紅監管、加強市值管理等各方關注的重點問題

，提出了４個方面１８項政策措施。

一是加強信息披露監管，嚴懲業績造假。加強全方位立體式追責。二是防範繞道減持，維護

市場信心。將減持與上市公司破淨、破發、分紅等「掛勾」。對通過離婚、質押平倉、轉融通出

借、融券賣出等方式繞道減持的行為嚴格監管。責令違規主體購回違規減持的股份並上繳價差。

三是加強現金分紅監管，增強投資者回報。對多年未分紅或股利支付率偏低的，加強監管約束。

推動一年多次分紅，在春節前結合未分配利潤和當期業績預分紅，增強投資者獲得感。四是推動

上市公司加強市值管理，提升投資價值。壓實上市公司市值管理主體責任，推動優質上市公司積

極開展股份回購，引導更多公司回購注銷。



＊投資機構堅持「看不清管不住則不展業」＊



《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）

》聚焦校正行業機構定位、促進功能發揮、提升專業服務能力和監管效能，提出了７個方面２５

項政策措施。

一是校正行業機構定位。把功能性放在首要位置，更加注重客戶長期回報，切實履行信義義

務。

二是夯實合規風控基礎。完善利益衝突防範機制，嚴厲打擊股東和實控人侵害機構及投資者

利益的不法行為。加強行業機構合規風控建設，堅持「看不清管不住則不展業」。



＊完善薪酬管理制度，糾治「炫富」等不良風氣＊



三是優化行業發展生態。深入開展中國特色金融文化建設，堅決糾治拜金主義、奢靡享樂、

急功近利、「炫富」等不良風氣。切實加強從業人員管理和廉潔從業監管。配合相關主管部門持

續完善行業機構薪酬管理制度。

四是促進行業功能發揮。更好發揮行業機構維護市場穩定健康運行的主力軍作用。壓實證券

公司交易管理職責，提升不同類型投資者交易公平性。進一步壓實投行「看門人」責任，提高價

值發現能力。強化公募基金投研核心能力建設，大力發展權益類基金，提升投資者服務能力。



＊建立覆蓋境內外、場內外、線上線下的穿透式監管體系＊



五是全面強化監管執法。堅持機構罰和個人罰、經濟罰和資格罰、監管問責和自律懲戒並重

，對無視、損害公眾投資者利益的機構與個人依法堅決予以嚴厲打擊。加強行業機構股東、業務

准入管理，完善高管人員任職條件與備案管理制度。

六是防範化解金融風險。建立健全覆蓋行業境內外、場內外、線上線下全部業務的穿透式監

管體系。加強風險監測防範，健全多層次流動性支持機制，及時穩妥處置風險機構。

七是抓好機構監管隊伍建設。



＊堅持和加強黨對資本市場的全面領導＊



《關於落實政治過硬能力過硬作風過硬標準全面加強中證監系統自身建設的意見》推動中證

監系統全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭向縱深發展，明確了３個方面的措施。

一是突出政治過硬，堅持和加強黨對資本市場的全面領導。二是健全激勵幹部擔當作為的政

策措施，引導幹部吃苦在前、實幹在先，在金融報國、鑽研業務上作表率、當先鋒。三是從嚴加

強幹部監督制度建設。從嚴從緊整治政商「旋轉門」。重拳糾治「四風」頑疾。持續保持懲治腐

敗高壓態勢。堅決鏟除腐敗問題產生的土壤和條件。

