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AH股新聞

15/03/2024 16:49

《駐京專電》中證監嚴伯進：對企業上市門檻有更嚴格要求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中證監首席風險官發行監管司司長嚴伯進
在國新辦發布會上表示，對於上市門檻也會有更加嚴格的要求，主要有三個方面。一是上市前要
建立現代企業制度。募投項目資金規模要合理且要做好短中長期規劃，不得搞突擊的「清倉式」
分紅，「關鍵少數」要有良好的「口碑聲譽」。
　　二是要研究提高部分板塊的上市指標，從監管實踐看，目前有的板塊上市財務指標是偏低的
，綜合性不足，引導分流企業到合適的板塊作用不充分，不少的市場聲音建議提高上市指標。將
認真分析、系統研究，特別是充分參考近年來新上市企業和在審企業的情況，指導滬深交易所修
改上市規則，適度提高部分板塊財務指標，豐富綜合性指標，讓不同發展階段、不同行業、不同
規模的企業在合適的板塊上市。
　
＊不容許「偽科技」未盈利企業上市＊
　
　　三是從嚴監管未盈利企業上市。從實踐看，科技企業發展可能會有一個未盈利階段，這並不
一定意味著這些企業持續經營能力差。一些優質的科技企業可以通過上市更好更快成長，但絕不
能是那些拼湊技術的「偽科技」企業。對此，將就未盈利企業的科技成色徵求行業相關部門意見
，更好統籌支持科技發展和保護投資者利益。
　　他表示，這次中證監就嚴把發行上市准入關，出台了專門文件，堅持問題導向，提出若干條
措施。這些措施有些是對過往行之有效做法的一個強化，也有一些是新的安排，核心就是要讓發
行監管的鏈條更加堅固，監管更加嚴格，板塊功能更加突出。針對實踐中發現的有些擬上市企業
內控機制不健全，公司治理不規範，甚至存在個別企業財務造假等問題，會從發行上市的全鏈條
各個環節加強監管。擬上市企業要樹立正確的「上市觀」，現代企業制度要有效運行，對信息披
露的質量要承擔起第一責任。
　　嚴伯進表示，中介機構要履行好「看門人」職責，充分運用資金流水核查等方式確保財務真
實性，中證監也會對中介機構建立常態化滾動式的現場監管機制，以三年為一個周期，原則上做
到全覆蓋。交易所要承擔起審核主體責任，強化對擬上市企業的審核力度，嚴格監管高定價超募
。證監會也將抓好建制執制和統籌協調，大幅提高現場檢查比例，深化跨部委監管協作，對於出
現欺詐發行等違法違規情形的要進行全鏈條回溯和問責。

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