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AH股新聞

15/03/2024 16:54

《駐京專電》中證監申兵：落實申報即擔責，督促保薦機構強化內控

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中證監證券基金機構監管司司長申兵在國
新辦發布會表示，市場普遍關注保薦機構的監管和從業質量問題。作為監管部門，中證監督促投
行在內的中介機構歸位盡責，真正發揮好「看門人」作用，《意見》主要是在嚴監管、嚴問責、
強功能、優生態等方面做好監管工作。在制度規則上已經明確了對於「一查就撤」這種現象要追
究到底、責任到人，在日常監管工作中，特別關注撤否率比較高和「業績變臉」等市場比較關注
的突出問題，嚴格落實「申報即擔責」，督促保薦機構切實強化內控，履行好核查把關職責。我
們也會在現場檢查方面強化信息共享、監管執法聯動，提升監管合力和效能。
　
＊落實全鏈條問責，落實機構和人員「雙罰」＊
　
　　在嚴問責方面，要堅持穿透式監管和全鏈條問責，落實機構和人員「雙罰」，依法用好資格
罰、頂格罰等做法。特別是加大對在違法違規中負有責任的投行負責人、高管，乃至公司的總經
理、董事長等的處罰力度。對一些涉嫌嚴重違法，特別是那些幫助造假的中介機構，包括他們的
人員，中證監會依法從嚴查處，涉嫌犯罪的移送司法機關。會真正把民事、刑事、行政立體追責
運用到位。
　　在強功能方面，督促投資銀行把功能性放在首要位置，以服務實體經濟高質量發展和保護投
資者合法權益為已任，加強項目甄別、估值定價這些投行涉及到的核心能力建設，真正為市場和
投資人推薦質量好的「貨真價實」的公司，同時把那些問題公司堅決擋在市場門外。
　
＊重點打擊不當入股、利益輸送等突出問題＊
　
　　他並表示，會完善保薦代表人分類公示制度，真正讓聲譽約束硬起來。同時，加強對投行和
從業人員廉政從業監管，重點打擊不當入股、利益輸送等突出問題。建立健全對行賄人員的綜合
懲戒機制，讓那些害群之馬人人喊打、處處受限，營造一個風清氣正的行業生態。

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