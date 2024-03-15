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AH股新聞

15/03/2024 15:23

《中國要聞》ＬＶＭＨ旗下基金增資威爾士健身

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《財新網》報道，奢侈品集團ＬＶＭＨ旗下基金Ｌ　
Ｃａｔｔｅｒｔｏｎ已於去年年底進一步注資威爾士健身母公司，涉資可能在１億元人民幣左右
，包括增加註冊資本和補充流動資金；並於今年年初完成了公司管理層的新一輪調整。新管理層
試圖改變過去傳統商業健身房快速擴張、重銷售、客訴率高的模式，向更靈活的付費模式和健康
良性發展轉變，以適應宏觀經濟與健身市場的變化。
　　早在２０１８年９月，Ｌ　Ｃａｔｔｅｒｔｏｎ就併購了威爾士健身母公司威康健身管理咨
詢（上海）有限公司，隨後該公司創始人王文偉的實體從威康健身中退出，威康健身的董事長變
更為陳悅，也是Ｌ　Ｃａｔｔｅｒｔｏｎ亞洲的管理合伙人和首席投資官。
　　內地傳統健身普遍都面臨著資金鏈緊張的問題。在三年新冠疫情重創下。２０２２年中國主
要城市健身俱樂部的倒閉率為１３﹒３％，最終門店數量淨增率為－１０﹒３４％；主流城市的
健身工作室倒閉率為１６﹒０１％，淨增率為－１２﹒４８％。
　　同時，２０２３年的復甦也不盡人意。數據顯示，２０２３年主流城市（含一線和新一線城
市）的健身俱樂部平均增長率為５﹒１３％，倒閉率為１４﹒０７％，淨增率為－８﹒９４％。
　　２０２３年９月，與威爾士健身齊名的一兆韋德健身終於因資金斷裂而大量集中閉店，會員
維權無門。一兆韋德創始人金宇晴被列為失信被執行人，據稱遠遁海外。一兆韋德在全國最多擁
有１５０家左右直營健身俱樂部，主要位於上海、北京、深圳等一線城市。一兆韋德與威爾士
（１６５家門店）的規模相當，商業模式類同，都是快速擴張和高負債，依靠開店吸納會員收取
預付會員費和課時費，以此支持門店運營和新一輪擴張。（ｌｃ）

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