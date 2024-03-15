《經濟通通訊社１５日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利５６﹒２９億元（人民幣．下同），按年升１８﹒４％，每
股盈利２﹒１６元，派末期股息每股１﹒３元。
期內收入３３１﹒６１億元，按年升１８％。（ｋｋ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
15/03/2024 18:50
福耀玻璃（３６０６）全年純利升１８﹒４％，派息１﹒３元人民幣
《經濟通通訊社１５日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利５６﹒２９億元（人民幣．下同），按年升１８﹒４％，每
股盈利２﹒１６元，派末期股息每股１﹒３元。
期內收入３３１﹒６１億元，按年升１８％。（ｋｋ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
下一篇新聞︰15/03/2024 18:00 【大國博弈】外電指工信部敦促比亞迪等電動車企加速採用本土晶片
15/03/2024 17:49 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
15/03/2024 17:33 《國企紅籌》南航：２月客運運力投入按年升３９﹒１３％
15/03/2024 17:28 《中國監管》中海油集團原總經理李勇被中紀委調查，三個月前退休
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰