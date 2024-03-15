《經濟通通訊社１５日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至

２０２３年１２月３１日止全年純利５６﹒２９億元（人民幣．下同），按年升１８﹒４％，每

股盈利２﹒１６元，派末期股息每股１﹒３元。

期內收入３３１﹒６１億元，按年升１８％。（ｋｋ）



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