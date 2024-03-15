  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/03/2024 18:50

福耀玻璃（３６０６）全年純利升１８﹒４％，派息１﹒３元人民幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利５６﹒２９億元（人民幣．下同），按年升１８﹒４％，每
股盈利２﹒１６元，派末期股息每股１﹒３元。
　　期內收入３３１﹒６１億元，按年升１８％。（ｋｋ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

下一篇新聞︰15/03/2024 18:00  【大國博弈】外電指工信部敦促比亞迪等電動車企加速採用本土晶片

其他AH股新聞
More

15/03/2024 17:49  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

15/03/2024 17:33  《國企紅籌》南航：２月客運運力投入按年升３９﹒１３％

15/03/2024 17:28  《中國監管》中海油集團原總經理李勇被中紀委調查，三個月前退休

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金