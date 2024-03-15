滙豐環球指，在離岸中國對沖基金及外資長倉基金帶動下，北向基金淨流入自１月底以來逐

漸增加，２月份淨流入額約６０７億元（人民幣．下同），結束６個月以來淨流出情況。該行預

期會有更多資金流入內地市場，因此相信Ａ股最惡劣的時間已過，但需要更多時間去評估，外資

究竟是戰略性回歸，還是策略性回流，同時認為２月以來增長股跑贏價值股的趨勢將會持續。



＊惠理：市場情緒觸底，料Ｕ形復甦＊



該行根據託管人北向基金分類，發現今年以來，離岸中資基金淨流入約５６３億元，外資長

倉基金則淨流入２０８億元，而外資對沖基金則仍錄得２７２億元的淨流出。該行認為，中國股

市有６大因素可吸引外資：（１）估值便宜；（２）雖然外資提高持倉，但仍屬「低配」，外資

在Ａ股市場參與比率僅３﹒１％，遠低於印度的１８﹒４％；（３）中美經濟關係改善；（４）

刺激政策；（５）穩健人民幣；（６）出行數據強勁。

惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣指，中國企業的盈利正在觸底，宏觀數據亦逐

步改善，而且兩會公布的經濟目標大致符合預期，認為市場情緒已經見底，預期會逐步出現Ｕ形

復甦。

她又指，受惠於國家隊入市的支持，加上對量化基金實施更嚴格的限制以及在某些領域禁止

沽空，Ａ股市場已經靠穩，外資流入亦開始回升，預期人工智能（ＡＩ）的強勁需求以及非人工

智能科技行業的復甦繼續是亞洲地區主題。《香港經濟日報》

