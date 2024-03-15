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AH股新聞

15/03/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：支持優質企業借用中長期外債

　　《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
人行：加強總量結構雙重調節
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人民銀行黨委１４日召開擴大會議，提出要保持流動性合理充裕，加強總量和結構雙重調節，持
續深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩中有降。
　
支持優質企業借用中長期外債
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委１４日發布《關於支持優質企業借用中長期外債，促進實體經濟高質量發展的通知（徵求
意見稿）》，積極支持行業地位顯著、信用優良、對促進實體經濟高質量發展具有帶動引領作用
的優質企業借用外債。
　
用法治方式穩定社會預期提振市場信心
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最高檢檢察長應勇１４日在最高檢電視電話會議上表示，要貫徹落實「加強法治化營商環境建設
」要求，依法懲治各類破壞市場經濟秩序犯罪，扎實開展「檢察護企」專項行動，重點加強對涉
企經濟犯罪案件立案和偵查活動監督，用法治方式穩定社會預期、提振市場信心。
　
　
《上海證券報》
　
人行：持續完善政策框架和「工具箱」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行黨委１４日召開擴大會議強調，金融是國民經濟的血脈，對支持和促進完成政府工作報告提
出的全年經濟社會發展目標責無旁貸。人行要對標對表政府工作報告中明確的重點工作，逐項細
化措施，推動落地見效。
　
高頻指標釋放積極訊號，經濟有望實現良好開局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，多組高頻指標和先行數據顯示，中國經濟加速恢復。當前消費持續回升、出口增速超預期
、重點項目工程開工率較好，多個訊號表明今年經濟有望實現良好開局。
　
支持優質企業借用中長期外債
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委１４日發布《關於支持優質企業借用中長期外債，促進實體經濟高質量發展的通知（徵求
意見稿）》，積極支持行業地位顯著、信用優良、對促進實體經濟高質量發展具有帶動引領作用
的優質企業借用外債。
　
　
《證券時報》
　
人行：持續完善政策框架和「工具箱」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行黨委１４日召開擴大會議，提出要提高金融資源配置效率，持續完善政策框架和「工具箱」
，優化科技金融服務體系，提升綠色金融服務能力，構建普惠金融發展長效機制，加快養老金融
發展步伐，推動數字金融健康發展。
　
全天候「３．１５」，資本市場投教跟著場景走
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當前，為滿足投資者對金融知識的需求，以券商、基金為代表的資本市場重要參與主體，在內容
、形式、渠道等多領域持續積極探索和創新，打造了一批寓教於樂、喜聞樂見的投教產品，幫助
投資者更好地學習掌握投資知識，提升投資技能。
　
推動股票發行從賣方市場向買方市場轉變
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國聯證券董事長葛小波日前在接受採訪時表示，要切實保護各個環節投資者的權益，這是一項系
統化工作，不能顧此失彼。長遠看，要推動股票發行從賣方市場向買方市場轉變。（ｌｃ）

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