《神州經脈》２月經濟數據靠穩，人行端上的最新一碗「麻辣粉」ＭＬＦ（中期借貸便利）

不但未啟政策降息，而且還收水減量。未見寬鬆訊號，資本市場偏悶，滬綜指今早（１５日）窄

幅低開，並維持跌勢至午後。而尾盤因應富時羅素對Ａ股大幅擴容，外資流入突然劇增，化工、

汽車等板塊集體飄紅，滬指亦快速止跌，倒升０﹒５４％，報３０５４﹒６４點，結束連續三日

下跌，深成指全日倒升０﹒６％，創業板指盤中曾急跌１﹒８％，收市則倒升０﹒０６％。Ａ股

全日約７０股漲停。

然而交投回落，兩市全日成交９４４５億元（人民幣．下同），按日減６﹒２％，失落萬億

關。陸股通則大幅淨流入１０３億元，全周共流入３２８﹒２億元。

兩會行情結束，Ａ股迎來近月以來少有成交高企而行情沉悶的一周，滬綜指闖入三千點後無

以為繼，載浮載沉，但在今日尾盤拉高大盤的因素下，全周仍累升０﹒２８％，連續第五周上升

。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９６５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌５４點子，創３月７日以來逾一周新低，全日在７﹒１９４３至７﹒１９８２之間窄幅波動

。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９７５，較上個交易日跌１點子，兩連跌，續創３月８

日以來一周新低，上個交易日報７﹒０９７４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行今日進行３８７０億元一年期ＭＬＦ操作，利率持平於２﹒５％不降息，淨回籠

９４０億，是２０２２年１１月以來首次ＭＬＦ收水。人行表示，此次操作是為維護銀行體系流

動性合理充裕，強調「全額滿足了金融機構需求」。市場分析指，人行強調「全額滿足了金融機

構需求」，說明沒有主動縮量的意圖，是因應市場機構需求作出的回應。



２﹒ 人民銀行公布，首２月新增人民幣貸款６﹒３７萬億元。據計算，２月新增貸１﹒４５萬

億元，略遜於預期的１﹒５萬億元。人行並公布，首２月社會融資規模增量累計為８﹒０６萬億

元，比上年同期少１﹒１萬億元。據計算，２月社融增量１﹒５６萬億，大遜預期的２﹒２２萬

億，且是去年７月以來新低。２月末，社融存量３８５﹒７２萬億元，同比增長９％。２月末，

Ｍ２同比增８﹒７％，增速略低於預期的８﹒８％；Ｍ１增長１﹒２％，增速創２０２２年１月

以來新低。



３﹒ 國家統計局今日公布２月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據中國

國家統計局公布數據測算，２月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下跌１﹒４％，為

２０２３年１月以來最大跌幅；２月環比下跌０﹒３％，與上月相同。經測算，２月７０個大中

城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有８個（上月１１個）；持平３個（上月３個）；下跌

５９個（上月５６個）。國家統計局城市司統計師王中華解讀數據稱，２月７０個大中城市中，

各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體繼續收窄、同比繼續下降。



４﹒ 中證監今日發布四項「兩強兩嚴」政策文件，包括《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提

高上市公司質量的意見（試行）》、《關於加強上市公司監管的意見（試行）》、《關於加強證

券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》以及《關於落實

政治過硬能力過硬作風過硬標準全面加強中證監系統自身建設的意見》。當中強調，嚴禁以「圈

錢」為目的盲目謀求上市、過度融資，又提出實施新股發行逆周期調節；另推動上市公司一年多

次分紅，春節前預分紅，並要求證券公司和公募基金完善薪酬管理制度，糾治「炫富」等不良風

氣等。



５﹒ 富時羅素去年８月公告，將於今年３月把２０２３年９月滬深港通擴容後新調入的Ａ股的

納入因子從１２﹒５％提升至２５％。調整措施今年３月４日生效，３月１５日進行指數調倉。

富時羅素調倉完成後，富時中國Ａ全指（互聯互通）成份股數量將從目前的１８９８隻增加至

１９７３隻。



６﹒ 據市場研究機構ＳｅｎｓｏｒＴｏｗｅｒ報告，短劇出海市場近半年熱度驟增，相比

２０２３年９月，２０２４年２月內購收入和下載量分別增長２８０％和２２０％。截至

２０２４年２月底，已有多達４０多款短劇應用試水海外市場，累計下載量近５５００萬次，內

購收入達到１﹒７億美元。其中，短劇應用程式《ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ》貢獻了短劇出海賽道

５２％的下載量和４８％的收入，佔據半壁江山。ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ由總部設在加州的

Ｃｒａｚｙ Ｍａｐｌｅ Ｓｔｕｄｉｏ推出，其背後母企為中資中文在線集團。至於九州文化

出海短劇應用《ＳｈｏｒｔＴＶ》，憑借東南亞市場的卓越表現，上線僅６個月累計下載量已位

列海外市場第二名。



７﹒ 今日是３１５國際消費者權益日，北京陽光消費大數據研究院、消費者網等機構今發布《

直播帶貨消費維權輿情分析報告（２０２３）》，報告顯示，李佳琦的維權輿情最多，佔比高達

４１％。報告並指，２０２３年直播帶貨消費維權輿情主要反映出虛假宣傳、產品質量、價格誤

導、不文明帶貨、發貨問題、退換貨、銷售違禁商品以及誘導場外交易等八方面問題，其中，虛

假宣傳問題排名第一。



８﹒ 美國鋼鐵工人聯合會等五個工會周二（１２日）致信美國貿易代表戴琪，指控中國造船企

業受益於中國政府的保護主義政策及優惠融資政策，要求拜登總統對中國船舶行業存在的不公平

經濟行為開展３０１調查，並尋求對停靠美國港口的中國造船隻徵收港口費等。戴琪表示會詳細

審查這份請願書。中國外交部發言人汪文斌回應稱，中國船舶、海運等行業在全球處於領先地位

，靠的是在激烈市場競爭中形成的過硬品質和良好口碑，而不是甚麼歧視性的貿易手段。

（ｓｌ）

