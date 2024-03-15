《鍾之日記》３月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國２月生產者物價指數（ＰＰＩ）按月升０﹒６％，創半年來最大升幅，高於預期。引發

市場對通脹壓力的憂慮，周四美股三大指數全線向下。恒指今早低開２０３點後反覆向下，一度

跌穿１０、２０及１００天移動平均線，好尾段跌幅收窄，恒指收報１６７２０，但仍跌２４０

點或跌１﹒４％，主板成交近１３９１億元。



＊得益富時羅素大幅擴容，Ａ股驚喜跌轉升＊



２月經濟數據靠穩，人行端上的最新一碗「麻辣粉」ＭＬＦ（中期借貸便利）不但未啟政策

降息，而且還收水減量。人民銀行今日進行３８７０億元（人民幣．下同）一年期ＭＬＦ操作，

利率持平於２﹒５％不降息，淨回籠９４０億，是２０２２年１１月以來首次ＭＬＦ收水。

未見寬鬆訊號，資本市場偏悶，滬綜指今早窄幅低開，並維持跌勢至午後。而尾盤因應富時

羅素對Ａ股大幅擴容，納入因子從１２﹒５％提升至２５％，今日進行指數調倉，外資流入突然

劇增，化工、汽車等板塊集體飄紅，滬指亦快速止跌，倒升０﹒５４％，報３０５４﹒６４點，

結束連續三日下跌，深成指全日倒升０﹒６％，創業板指盤中曾急跌１﹒８％，收市則倒升

０﹒０６％。Ａ股全日約７０股漲停。

然而交投回落，兩市全日成交９４４５億元人民幣，按日減６﹒２％，失落萬億關。陸股通

則大幅淨流入１０３億元人民幣，全周共流入３２８﹒２億元人民幣。

人行表示，此次縮量續做ＭＬＦ已經「全額滿足了金融機構需求」。市場分析指，人行強調

「全額滿足了金融機構需求」，而過去幾個月以來，人行公告的提法為「充分滿足了金融機構需

求」。有分析指出，今年政府工作報告中提出要「避免資金沉澱空轉」，ＭＬＦ淨回籠將釋放「

將投機資金擠出市場」的明確信號。



＊樓價跌勢未止，內房股萎靡＊



國家統計局今日公布２月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。統計師王中華解讀

指，２月各線城市樓價環比降幅總體繼續收窄、同比繼續下降。《路透》據此測算，２月７０城

新建商品住宅價格指數同比下跌１﹒４％，連跌８個月，為去年１月以來最大跌幅；２月環比跌

幅維持在０﹒３％，連跌９個月。

至於各線城市住宅價格同比降幅進一步擴大，當局解釋是受去年同期基數相對較高等因素影

響。

另外，中指研究院報告指出，２月全國百城新建住宅平均價格為每立方米１６２６７元人民

幣，環比微漲０﹒１４％，但漲幅較１月收窄；二手房價續跌，但九成城市跌幅收窄。

萬科（０２２０２）亦傳壞消息，公司２月份合同銷售額同比下降５３％，至１４０億元人

民幣，創至少六年來最大的月度降幅。銷售報告發布後，萬科股價急挫，收市仍跌４﹒７％。

樓價下行態勢持續，內房股萎靡不振，越秀地產（００１２３）挫４﹒８％，雅居樂集團

（０３３８３）跌２﹒８％，融創中國（０１９１８）跌２﹒４％，華潤置地（０１１０９）跌

約０﹒８％，至於碧桂園（０２００７）無升跌。



＊藥明康德姿態決絕，市場更擔心＊



美國生物技術創新組織（ＢＩＯ）周四（１４日）決定支持美國《生物安全法案》，並正採

取措施剔除藥明康德（０２３５９）會員資格，惟最新有指藥明康德已主動致函ＢＩＯ，表示將

終止其在該組織的會員資格，ＢＩＯ方面亦已修改新聞稿為「藥明康德主動終止其ＢＩＯ會員資

格」。

與其被人割席，不如瀟灑分手，然而擺出漂亮的姿態並不能代表甚麼，反而只能加劇外界對

中美「斷鏈」的恐懼。藥明三寶市值連續第二日崩塌，藥明康德股價大跌８﹒８％，報４１元，

接近一個月新低，藥明合聯（０２２６８）跌３﹒６％，藥明生物（０２２６９）則挫

１０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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