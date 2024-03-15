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AH股新聞

15/03/2024 08:53

《中國要聞》發改委：支持優質企業借用中長期外債

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家發改委表示，積極支持行業地位顯著、信用優良、對促進
實體經濟高質量發展具有帶動引領作用的優質企業借用外債。
　　《關於支持優質企業借用中長期外債，促進實體經濟高質量發展的通知（徵求意見稿）》提
出，對於優質企業申請辦理外債審核登記，實行專項審核，適當簡化相關要求，加快辦理流程，
增強優質企業政策獲得感。例如，企業可提交包含子公司在內的計劃性合併外債額度申請，實現
一次申請、分次使用。
　
＊企業國際信用評級要為投資級＊
　
　　同時，《意見稿》還給出重點支持企業的條件，即要同時滿足五方面條件的企業：一是符合
《企業中長期外債審核登記管理辦法》等有關規定要求；二是生產經營符合國家宏觀調控和產業
政策；三是主要經營財務指標處於行業或區域領先地位；四是企業國際信用評級為投資級
（ＢＢＢ－及以上）或國內信用評級為ＡＡＡ；五是最近三年，未發生境內外債務違約且不存在
處於持續狀態的延遲支付本息事實；無重大違法違規行為，未納入失信黑名單；財務報表未被註
冊會計師出具否定意見或無法表示意見，如被註冊會計師出具保留意見的，保留意見所涉及事項
的重大影響已經消除。
　　中誠信國際研究院執行院長袁海霞表示，中國利用外債，尤其是企業外債空間還比較大。目
前無論是從負債率還是債務率衡量的外債風險總體可控，但債務結構中短期債務佔比相對較高，
進一步鼓勵利用中長期外債發展，有利於改善期限結構。（ｌｃ）

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