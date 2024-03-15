《經濟通通訊社１５日專訊》美國眾議院周三（１３日）以大比數表決通過了強制字節跳動

剝離ＴｉｋＴｏｋ、否則禁止在美運作的議案，下一步將交參議院表決。據外電報道指，美國前

財長努欽（Ｓｔｅｖｅｎ Ｍｎｕｃｈｉｎ）在接受採訪時表示，正在組建一個投資財團，嘗試

收購ＴｉｋＴｏｋ。他認為只要不要求技術轉讓，中國政府不會介意出售ＴｉｋＴｏｋ。

努欽稱，已與對交易感興趣的多位投資者進行對話，但他沒有提及具體名單，以及

ＴｉｋＴｏｋ的潛在估值。努欽認為，美國國會應該通過有關立法，ＴｉｋＴｏｋ需要用美國技

術在美國打造，並且指「換轉是中國，亦絕對不會讓美國公司在中國擁有這樣的平台」。

他補充說，如果ＴｉｋＴｏｋ被出售，沒有投資者會持有超過１０％的股份。



＊白宮：立法程序進行中，冀參議院迅速處理＊



白宮國家安全委員會發言人柯比未有正面回應努欽籌組的財團，可否緩解華府對

ＴｉｋＴｏｋ帶來的國家安全憂慮。他說，立法程序正在進行，希望參議院迅速處理，華府並向

參議院提供資料，令議案真正發揮作用，解決對國安問題的關注。

在北京，外交部批評美國眾議院通過針對ＴｉｋＴｏｋ的法案，指完全是強盜邏輯。

ＴｉｋＴｏｋ首席執行官周受資周三表示，公司將行使法律權利以阻止禁令。（ｒｙ）

