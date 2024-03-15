《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布２月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情

況。國家統計局城市司統計師王中華解讀數據指出，２月份，７０個大中城市中，各線城市商品

住宅銷售價格環比降幅總體繼續收窄、同比繼續下降。



＊一二線城市新樓售價環比降０﹒３％＊



２月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅與上月相同。其中，北京

、廣州和深圳分別下降０﹒１％、０﹒８％和０﹒５％，上海漲０﹒２％。二線城市新建商品住

宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價

格環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。

同月一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒８％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點，其中

北京、上海、廣州和深圳分別下降０﹒９％、０﹒６％、１﹒０％和０﹒５％。二線城市二手住

宅銷售價格環比下降０﹒６％，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒６％

，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。



＊各線城市住宅售價同比繼續下降＊



各線城市２月新建住宅和二手住宅銷售價格同比降幅均擴大，當局解釋是受去年同期基數相

對較高等因素影響。一線城市新建商品住宅銷售價格同比降１﹒０％，比上月擴大０﹒５個百分

點。其中，北京、上海分別漲１﹒０％、４﹒２％，廣州、深圳分別下降４﹒６％、４﹒８％。

二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降１﹒１％和２﹒７％，降幅比上月分別擴大

０﹒７和０﹒６個百分點。

２月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降６﹒３％，降幅比上月擴大１﹒４個百分點，

其中北京、上海、廣州和深圳分別下降５﹒３％、６﹒０％、７﹒５％和６﹒１％。二、三線城

市二手住宅銷售價格同比均下降５﹒１％，降幅比上月分別擴大０﹒７和０﹒６個百分點。

（ｒｙ）

