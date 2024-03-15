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AH股新聞

15/03/2024 09:51

《中國房產》統計局：２月７０城樓價環比降幅總體繼續收窄

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布２月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情
況。國家統計局城市司統計師王中華解讀數據指出，２月份，７０個大中城市中，各線城市商品
住宅銷售價格環比降幅總體繼續收窄、同比繼續下降。
　
＊一二線城市新樓售價環比降０﹒３％＊
　
　　２月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅與上月相同。其中，北京
、廣州和深圳分別下降０﹒１％、０﹒８％和０﹒５％，上海漲０﹒２％。二線城市新建商品住
宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價
格環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。
　　同月一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒８％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點，其中
北京、上海、廣州和深圳分別下降０﹒９％、０﹒６％、１﹒０％和０﹒５％。二線城市二手住
宅銷售價格環比下降０﹒６％，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒６％
，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。
　
＊各線城市住宅售價同比繼續下降＊
　
　　各線城市２月新建住宅和二手住宅銷售價格同比降幅均擴大，當局解釋是受去年同期基數相
對較高等因素影響。一線城市新建商品住宅銷售價格同比降１﹒０％，比上月擴大０﹒５個百分
點。其中，北京、上海分別漲１﹒０％、４﹒２％，廣州、深圳分別下降４﹒６％、４﹒８％。
二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降１﹒１％和２﹒７％，降幅比上月分別擴大
０﹒７和０﹒６個百分點。
　　２月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降６﹒３％，降幅比上月擴大１﹒４個百分點，
其中北京、上海、廣州和深圳分別下降５﹒３％、６﹒０％、７﹒５％和６﹒１％。二、三線城
市二手住宅銷售價格同比均下降５﹒１％，降幅比上月分別擴大０﹒７和０﹒６個百分點。
（ｒｙ）

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