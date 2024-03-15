《經濟通通訊社１５日專訊》北京陽光消費大數據研究院、消費者網等機構今發布《直播帶

貨消費維權輿情分析報告（２０２３）》。報告顯示，李佳琦的維權輿情最多，佔比高達４１％

。



＊虛假宣傳位居八大問題之首＊



報告指，２０２３年直播帶貨消費維權輿情主要反映出虛假宣傳、產品質量、價格誤導、不

文明帶貨、發貨問題、退換貨、銷售違禁商品以及誘導場外交易等八方面問題，其中，虛假宣傳

問題排名第一。

報告還分析了１７位人氣主播去年的直播帶貨消費維權輿情。李佳琦、瘋狂小楊哥、香菇來

了、賈乃亮、辛巴和董宇輝的維權輿情，分別佔比４１﹒００％、３１﹒３０％、８﹒５９％、

４﹒８６％、４﹒６４％和４﹒４０％。

具體看，賈乃亮和瘋狂小楊哥的虛假宣傳輿情相對突出，李佳琦的產品質量輿情則更突出，

香菇來了、賈乃亮和辛巴的發貨問題輿情較為突出。

報告建議，對於直播帶貨平台，應建立完善的商品信息披露機制，確保消費者能夠獲得真實

、準確的商品信息；加強對主播的審核和管理，確保其真實身份和合法經營資質。主播必須增強

自律意識，不做虛假誇大和誤導性宣傳；選擇帶貨商品時，嚴把質量關；提高自身專業素質，加

強全流程質量監督，及時自查自糾。

此外，報告建議有關部門進一步完善相關法律法規和行業規範，加大監管力度，對主播加強

教育培訓等，讓直播帶貨行業更加行穩致遠。（ｒｙ）

