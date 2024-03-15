《經濟通通訊社１５日專訊》２月經濟數據靠穩，人行端上的最新一碗「麻辣粉」ＭＬＦ（

中期借貸便利）不但未啟政策降息，而且還收水減量。滬深股市今早低開，滬綜指低開

０﹒２２％，報３０３１﹒５２點，深成指低開０﹒２４％，創業板指低開０﹒２４％，銀行股

造好，軍工、通信設備股走低。

人民銀行今日進行３８７０億元（人民幣．下同）一年期ＭＬＦ操作，利率持平於２﹒５％

不降息，淨回籠９４０億，是２０２２年１１月以來首次ＭＬＦ收水。同日人行進行１３０億元

７天期逆回購，淨投放３０億元。人行表示，作出上述操作，全額滿足了金融機構需求。

外圍因素方面，美國２月ＰＰＩ同比升幅創六個月來最大，通脹壓力仍強，再次強化市場對

美聯儲暫時不降息的預期。

據彭博分析師測算，包括中央匯金在內的「國家隊」於上周頭兩天在Ａ股大概買入了大約

５０億美元（折合約３６０億元人民幣），之後就再未見到大舉入市，然而滬深３００指數仍守

住了２月份的漲幅。

官媒報道指，包括政策性開發性銀行和商業銀行在內的多家銀行，已在「三大工程」金融支

持方面取得實質性進展，多筆項目貸款和專項借款已陸續發放。（ｅｙ）

