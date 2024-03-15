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AH股新聞

15/03/2024 11:38

《Ａ股行情》滬指半日軟０﹒２％創業板大跌１﹒６％，ＭＬＦ縮量

　　《經濟通通訊社１５日專訊》２月經濟數據靠穩，人行端上的最新一碗「麻辣粉」ＭＬＦ（
中期借貸便利）不但未啟政策降息，而且還收水減量。人民銀行今日進行３８７０億元一年期
ＭＬＦ操作，利率持平於２﹒５％不降息，淨回籠９４０億，是２０２２年１１月以來首次
ＭＬＦ收水。人行表示，此次操作是為維護銀行體系流動性合理充裕，強調「全額滿足了金融機
構需求」。市場分析指，人行強調「全額滿足了金融機構需求」，說明沒有主動縮量的意圖，是
因應市場機構需求作出的回應，從另一側面說明金融機構不缺流動性。
　　滬深股市今早低開，並維持至半日收市，滬綜指跌０﹒１８％，報３０３２﹒８４點，半導
體、互聯網等板塊跌幅居前，深成指挫０﹒６８％，創業板指更急跌１﹒５９％。交投有降，兩
市半日成交５２０９億元（人民幣．下同），較上個交易日（１４日）同時段成交大減
１６﹒９％。
　　
＊萬科Ａ跌３％，新樓銷售續腰斬＊
　
　　萬科（深：０００００２）２月銷售金額１４０﹒２億元，同比下降約５３﹒５％，今年首
兩個月銷售金額３３４﹒７億元，同比下降４３％。萬科流動性問題日漸引發關注，而新樓銷售
大跌，勢必令萬科財務狀況更加速惡化。萬科Ａ半日價跌２﹒７％，報９﹒４５元。
　　國家統計局今日公布２月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》測算，２月
７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下跌１﹒４％，為２０２３年１月以來最大跌幅；２
月環比下跌０﹒３％，跌幅與上月相同。地產股集體偏軟，中交地產（深：０００７３６）跌
２﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）走低２﹒１％，金科股份（深：０００６５６）跌
１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒９％。
　
＊人形機器人續炒，兩股漲停＊
　
　　初創公司Ｆｉｇｕｒｅ　ＡＩ發布了一段新影片，展示了人形機器人Ｆｉｇｕｒｅ　０１所
具備的技能。據悉Ｆｉｇｕｒｅ　０１最大亮點在於利用ＯｐｅｎＡＩ的大型語言模型，可以與
人類進行正常的完整對話。由於ＯｐｅｎＡＩ模型還支持多模態輸入，因此可為Ｆｉｇｕｒｅ　
０１提供高級視覺和語言智能。人形機器人概念活躍，豐立智能（深：３０１３６８）升
１０﹒５％，雷賽智能（深：００２９７９）、夏廈精密（深：００１３０６）漲停，天奇股份
（深：００２００９）升８﹒３％。（ｅｙ）

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