《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒２４％，報
３０３１﹒０５點，滬深３００指數走低０﹒５６％，深成指跌０﹒５６％，創業板指繼續挫
１﹒２６％。上海Ｂ股跌１﹒０９％，深圳Ｂ股走低０﹒２２％。（ｅｙ）
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15/03/2024 13:43
《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒２４％，創業板指續挫１﹒２６％
《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒２４％，報
３０３１﹒０５點，滬深３００指數走低０﹒５６％，深成指跌０﹒５６％，創業板指繼續挫
１﹒２６％。上海Ｂ股跌１﹒０９％，深圳Ｂ股走低０﹒２２％。（ｅｙ）
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