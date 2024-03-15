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AH股新聞

15/03/2024 13:43

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒２４％，創業板指續挫１﹒２６％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒２４％，報
３０３１﹒０５點，滬深３００指數走低０﹒５６％，深成指跌０﹒５６％，創業板指繼續挫
１﹒２６％。上海Ｂ股跌１﹒０９％，深圳Ｂ股走低０﹒２２％。（ｅｙ）

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