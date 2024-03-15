《經濟通通訊社１５日報道》２月經濟數據靠穩，人行端上的最新一碗「麻辣粉」ＭＬＦ（

中期借貸便利）不但未啟政策降息，而且還收水減量。人民銀行今日進行３８７０億元（人民幣

．下同）一年期ＭＬＦ操作，利率持平於２﹒５％不降息，淨回籠９４０億，是２０２２年１１

月以來首次ＭＬＦ收水。人行表示，此次操作是為維護銀行體系流動性合理充裕，強調「全額滿

足了金融機構需求」。市場分析指，人行強調「全額滿足了金融機構需求」，說明沒有主動縮量

的意圖，是因應市場機構需求作出的回應。

未見寬鬆訊號，資本市場偏悶，滬綜指今早窄幅低開，並維持跌勢至午後。而尾盤因應富時

羅素對Ａ股大幅擴容，納入因子從１２﹒５％提升至２５％，今日進行指數調倉，外資流入突然

劇增，化工、汽車等板塊集體飄紅，滬指亦快速止跌，倒升０﹒５４％，報３０５４﹒６４點，

結束連續三日下跌，深成指全日倒升０﹒６％，創業板指盤中曾急跌１﹒８％，收市則倒升

０﹒０６％。Ａ股全日約７０股漲停。

然而交投回落，兩市全日成交９４４５億元，按日減６﹒２％，失落萬億關。陸股通則大幅

淨流入１０３億元，全周共流入３２８﹒２億元。

富時羅素調倉完成後，富時中國Ａ全指（互聯互通）成份股數量將從目前的１８９８隻增加

至１９７３隻。

兩會行情結束，Ａ股迎來近月以來少有成交高企而行情沉悶的一周，滬綜指闖入三千點後無

以為繼，載浮載沉，但在今日尾盤拉高大盤的因素下，全周仍累升０﹒２８％，連續第五周上升

。



＊萬科跌２﹒５％，今年銷售惡化＊



萬科（深：０００００２）２月銷售金額１４０﹒２億元，同比下降約５３﹒５％，今年首

兩個月銷售金額３３４﹒７億元，同比下降４３％。萬科流動性問題日漸引發關注，而新樓銷售

大跌，勢必令萬科財務狀況更加速惡化。萬科Ａ全日價跌２﹒５％，報９﹒４７元。

金地集團（滬：６００３８３）去年營業收入同比下降１８﹒３７％，淨利潤只有８﹒８８

億元，同比下降８５﹒４８％，不過好在還有利潤，公司宣布派發現金股利０﹒１９７元。金地

集團現價跌０﹒２％，報４﹒０８元。

國家統計局今日公布２月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》測算，２月

７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下跌１﹒４％，為２０２３年１月以來最大跌幅；２

月環比下跌０﹒３％，跌幅與上月相同。地產股集體偏軟，中交地產（深：０００７３６）跌

２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）走低１﹒６％，金科股份（深：０００６５６）跌

１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒８％。



＊有色股掀漲停潮＊



有色金屬板塊升幅居前，怡球資源（滬：６０１３８８）、格林美（深：００２３４０）、

順博合金（深：００２９９６）、北方銅業（深：０００７３７）、鵬欣資源

（滬：６００４９０）、中鎢高新（深：０００６５７）等集體漲停，電工合金

（深：３００６９７）升８﹒１％，華錫有色（滬：６００３０１）升７﹒７％。

汽車配件股亦拉漲，英搏爾（深：３００６８１）飆１２﹒２％，隆基機械

（深：００２３６３）、亞通精工（滬：６０３１９０）、德賽西威（深：００２９２０）、萬

豐奧威（深：００２０８５）、山子股份（深：０００９８１）集體漲停；整車股亦升，北汽藍

谷（滬：６００７３３）升８﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒９％，長城汽車

（滬：６０１６３３）升１﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５６９﹒９９ ＋０﹒２２

上證綜合指數 ３０５４﹒６４ ＋０﹒５４ ４０５９﹒１８

上證Ａ股指數 ３２０１﹒９９ ＋０﹒５４

深證成份指數 ９６１２﹒７５ ＋０﹒６０ ５３８６﹒３７

深圳創業板指數 １８８４﹒０９ ＋０﹒０６

上證Ｂ股指數 ２６２﹒８３ ＋０﹒５６ ２﹒２４

深證Ｂ股指數 １０７５﹒０１ －０﹒５４ ０﹒９１

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