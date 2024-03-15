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AH股新聞

15/03/2024 15:07

《Ａ股行情》富時羅素擴容滬指收市倒升０﹒５％，累計第五周連升

　　《經濟通通訊社１５日報道》２月經濟數據靠穩，人行端上的最新一碗「麻辣粉」ＭＬＦ（
中期借貸便利）不但未啟政策降息，而且還收水減量。人民銀行今日進行３８７０億元（人民幣
．下同）一年期ＭＬＦ操作，利率持平於２﹒５％不降息，淨回籠９４０億，是２０２２年１１
月以來首次ＭＬＦ收水。人行表示，此次操作是為維護銀行體系流動性合理充裕，強調「全額滿
足了金融機構需求」。市場分析指，人行強調「全額滿足了金融機構需求」，說明沒有主動縮量
的意圖，是因應市場機構需求作出的回應。
　　未見寬鬆訊號，資本市場偏悶，滬綜指今早窄幅低開，並維持跌勢至午後。而尾盤因應富時
羅素對Ａ股大幅擴容，納入因子從１２﹒５％提升至２５％，今日進行指數調倉，外資流入突然
劇增，化工、汽車等板塊集體飄紅，滬指亦快速止跌，倒升０﹒５４％，報３０５４﹒６４點，
結束連續三日下跌，深成指全日倒升０﹒６％，創業板指盤中曾急跌１﹒８％，收市則倒升
０﹒０６％。Ａ股全日約７０股漲停。
　　然而交投回落，兩市全日成交９４４５億元，按日減６﹒２％，失落萬億關。陸股通則大幅
淨流入１０３億元，全周共流入３２８﹒２億元。
　　富時羅素調倉完成後，富時中國Ａ全指（互聯互通）成份股數量將從目前的１８９８隻增加
至１９７３隻。
　　兩會行情結束，Ａ股迎來近月以來少有成交高企而行情沉悶的一周，滬綜指闖入三千點後無
以為繼，載浮載沉，但在今日尾盤拉高大盤的因素下，全周仍累升０﹒２８％，連續第五周上升

　
＊萬科跌２﹒５％，今年銷售惡化＊
　
　　萬科（深：０００００２）２月銷售金額１４０﹒２億元，同比下降約５３﹒５％，今年首
兩個月銷售金額３３４﹒７億元，同比下降４３％。萬科流動性問題日漸引發關注，而新樓銷售
大跌，勢必令萬科財務狀況更加速惡化。萬科Ａ全日價跌２﹒５％，報９﹒４７元。
　　金地集團（滬：６００３８３）去年營業收入同比下降１８﹒３７％，淨利潤只有８﹒８８
億元，同比下降８５﹒４８％，不過好在還有利潤，公司宣布派發現金股利０﹒１９７元。金地
集團現價跌０﹒２％，報４﹒０８元。
　　國家統計局今日公布２月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》測算，２月
７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下跌１﹒４％，為２０２３年１月以來最大跌幅；２
月環比下跌０﹒３％，跌幅與上月相同。地產股集體偏軟，中交地產（深：０００７３６）跌
２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）走低１﹒６％，金科股份（深：０００６５６）跌
１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒８％。
　
＊有色股掀漲停潮＊
　
　　有色金屬板塊升幅居前，怡球資源（滬：６０１３８８）、格林美（深：００２３４０）、
順博合金（深：００２９９６）、北方銅業（深：０００７３７）、鵬欣資源
（滬：６００４９０）、中鎢高新（深：０００６５７）等集體漲停，電工合金
（深：３００６９７）升８﹒１％，華錫有色（滬：６００３０１）升７﹒７％。
　　汽車配件股亦拉漲，英搏爾（深：３００６８１）飆１２﹒２％，隆基機械
（深：００２３６３）、亞通精工（滬：６０３１９０）、德賽西威（深：００２９２０）、萬
豐奧威（深：００２０８５）、山子股份（深：０００９８１）集體漲停；整車股亦升，北汽藍
谷（滬：６００７３３）升８﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒９％，長城汽車
（滬：６０１６３３）升１﹒１％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５６９﹒９９　＋０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０５４﹒６４　＋０﹒５４　　　　４０５９﹒１８　　
　　上證Ａ股指數　　３２０１﹒９９　＋０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９６１２﹒７５　＋０﹒６０　　　　５３８６﹒３７　　
　　深圳創業板指數　１８８４﹒０９　＋０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６２﹒８３　　＋０﹒５６　　　　　２﹒２４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７５﹒０１　－０﹒５４　　　　　０﹒９１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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