  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/03/2024 10:00

阿里擬斥１１億美元擴南韓業務，南韓據報針對中國電商限制通關

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《韓聯社》報道，阿里巴巴日前向南韓政府提交商業計劃書
，計劃今後３年在南韓投資１１億美元擴大業務布局，有望在當地創造３０００個工作崗位。根
據計劃書，阿里巴巴今年將在南韓開建綜合物流中心，面積達１８萬平方米，相當於２５個足球
場大。此外，阿里還將投資１億美元，幫助南韓賣家將產品賣到國外。
　　與此同時，南韓《中央日報》日前指出，南韓關稅廳（海關）決定對中國目前最火爆的海外
直購跨境電商平台－－阿里巴巴旗下全球速賣通和拼多多旗下Ｔｅｍｕ作出限制。南韓關稅廳日
前透露，正探討加強海外直購物品通關驗收方案，尤其是對「山寨」品的檢查將大大強化。
　　報道認為，南韓國關稅廳是借「查處假貨」名義延遲貨品通關。從海外直購的物品進入南韓
時，關稅廳工作人員將從企業提交的通關目錄中篩選檢查對象，然後用Ｘ光掃描儀進行最終檢查
。據分析，去年關稅廳查驗的海外直購物品中，９５％以上涉侵犯知識產權（ＩＰ）的物品都是
中國產品，因此這一措施可以看做是針對中國的限制。
　　不過，南韓關稅廳相關人士強調，上述措施「不是針對中國等特定國家或特定電商企業的規
定」，指「加強通關程序是所有國家共同適用的規定，將慎重推進」。　
　　報道指出，全球速賣通和Ｔｅｍｕ等中國電商的最大競爭力是商品價格，但通關是其「致命
弱點」。通關越困難，電商物品配送時間就越長。報道還透露，全球速賣通相關人士曾專門訪問
南韓關稅廳，要求在「雙１１」期間「加快通關速度」。（ｓｌ）　

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金