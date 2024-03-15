《經濟通通訊社１５日專訊》據《韓聯社》報道，阿里巴巴日前向南韓政府提交商業計劃書

，計劃今後３年在南韓投資１１億美元擴大業務布局，有望在當地創造３０００個工作崗位。根

據計劃書，阿里巴巴今年將在南韓開建綜合物流中心，面積達１８萬平方米，相當於２５個足球

場大。此外，阿里還將投資１億美元，幫助南韓賣家將產品賣到國外。

與此同時，南韓《中央日報》日前指出，南韓關稅廳（海關）決定對中國目前最火爆的海外

直購跨境電商平台－－阿里巴巴旗下全球速賣通和拼多多旗下Ｔｅｍｕ作出限制。南韓關稅廳日

前透露，正探討加強海外直購物品通關驗收方案，尤其是對「山寨」品的檢查將大大強化。

報道認為，南韓國關稅廳是借「查處假貨」名義延遲貨品通關。從海外直購的物品進入南韓

時，關稅廳工作人員將從企業提交的通關目錄中篩選檢查對象，然後用Ｘ光掃描儀進行最終檢查

。據分析，去年關稅廳查驗的海外直購物品中，９５％以上涉侵犯知識產權（ＩＰ）的物品都是

中國產品，因此這一措施可以看做是針對中國的限制。

不過，南韓關稅廳相關人士強調，上述措施「不是針對中國等特定國家或特定電商企業的規

定」，指「加強通關程序是所有國家共同適用的規定，將慎重推進」。

報道指出，全球速賣通和Ｔｅｍｕ等中國電商的最大競爭力是商品價格，但通關是其「致命

弱點」。通關越困難，電商物品配送時間就越長。報道還透露，全球速賣通相關人士曾專門訪問

南韓關稅廳，要求在「雙１１」期間「加快通關速度」。（ｓｌ）

