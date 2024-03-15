《經濟通通訊社１５日專訊》據內媒《南方都市報》報道，內地滿記甜品近期遭到不少消費

者投訴，多個城市的分店撤店後一直未退還會員充值餘額，部分人的餘額甚至被直接清零，上海

總部客服及退款電話都無人接聽。報道指，滿記甜品客服回應其查詢時表示，沒有收過撤店未退

款相關投訴，並指只要有申請退款，退款均會在３０個工作日左右到帳，也不會出現撤店後註銷

客戶帳號的情況，帳號餘額清零的情況只會在消費者申請退款後幾個工作日出現。



＊部分消費者餘額被清零，客服電話未能接通＊



報道指，自２０２２年起，河北石家莊、浙江寧波、江蘇徐州等地的滿記甜品陸續撤店，但

不少消費者投訴，其充值餘額至今未獲退還。其中有寧波消費者表示，該店２０２２年撤店時，

自己帳戶還有１３３﹒５元（人民幣．下同），當時未找到商家聯繫方式而無法申請退款，而至

今滿記也未聯繫其退款，但其帳戶已經被註銷，餘額隨之清零。

據了解，目前滿記甜品會員可充值金額分１００元、２００元和５００元三個級別，大量消

費者反映，其會員卡的充值餘額有十幾至上百元不等，個別超過５００元。

報道提到，在黑貓投訴平台，類似的案例有超過７０個。當中有消費者表示，滿記甜品店舖

關閉後，儲值卡沒有退款渠道，滿記甜品小程序也不能消費。還有人指出，滿記甜品曾向其承諾

一個月內退款，或反映到總部由總部來退款，但這些承諾均未能兌現，也無法撥通滿記甜品官方

客服電話。

滿記甜品官方微博的評論中也不乏撤店退款問題的投訴。從今年以來的相關評論可見，留言

者顯示的ＩＰ位址包括來自廣東、江蘇、上海、山東等地。



＊上海公司持股人已變更，目前不再接受加盟＊



報道指出，源自香港的滿記甜品２００５年在上海開設內地首家分店，並成立滿記上海總部

。天眼查顯示，滿記甜品（上海）有限公司成立於２００５年４月，但在２０２１年８月，其持

股人從滿記甜品創始人潘冠鶴變更為王譯鋒，當前由信恒國際發展有限公司百分百持股。

去年５月，滿記甜品在內地開放加盟，去年１２月至今年２月期間連開１０家加盟新店。不

過，報道發現，目前滿記甜品官方加盟電話無人接聽，公眾號則回覆稱「敝司現不接受任何加盟

申請」，此前所提供的加盟意向表也顯示「處於停止狀態」。（ｓｌ）

